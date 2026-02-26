FOREX-Le yen reprend du poil de la bête après que la Banque centrale du Japon a laissé la porte ouverte à des hausses de taux à court terme

Le yen se redresse après les commentaires du gouverneur de la BOJ

Le maintien de la Fed en mars est toujours considéré comme certain

Les résultats de Nvidia analysés à la recherche d'indices sur la demande d'IA

(Mise à jour des prix tout au long de l'article) par Niket Nishant et Gregor Stuart Hunter

Le yen a rebondi sur ses plus bas niveaux jeudi, les investisseurs évaluant les derniers signaux de la Banque du Japon à la recherche d'indices sur les perspectives de taux, tout en faisant le point sur les résultats de Nvidia à la recherche d'indications sur la demande en matière d'intelligence artificielle.

La monnaie japonaise était en hausse de 0,2% contre le dollar JPY= à 156,04 yens, sur le point de briser une série de deux jours de baisse, après que le gouverneur de la BOJ Kazuo Ueda a maintenu les perspectives d'une hausse des taux à court terme.

Dans une interview accordée au journal Yomiuri, Ueda a déclaré que la banque centrale examinerait les données lors de ses réunions de mars et d'avril pour décider de la trajectoire des taux d'intérêt, quelques jours après un rapport selon lequel la Première ministre japonaise Sanae Takaichi avait exprimé des réserves quant à un resserrement monétaire supplémentaire lors de sa rencontre avec le gouverneur.

'POUSSER ET TIRER'

"Il s'agit d'un jeu de va-et-vient, et la BOJ marche sur un fil très fin", a déclaré David Chao, stratège de marché mondial d'Invesco pour l'Asie-Pacifique.

"Toutefois, nous pensons toujours que la banque centrale relèvera ses taux deux fois cette année, et le yen devrait être l'une des monnaies les plus performantes", a-t-il ajouté.

Mercredi, le gouvernement japonais a également nommé deux universitaires, considérés comme de fervents défenseurs de la relance économique , au conseil d'administration de la banque centrale.

"Laisser la dépréciation du yen sans contrôle comporte des risques politiques, et une intervention sur le marché des changes serait insuffisante. L'inaction politique reste peu probable", ont écrit les analystes de BofA Securities.

Dans le même temps, Hajime Takata, membre "faucon" du conseil d'administration, a déclaré dans un discours que la banque centrale devait se concentrer sur le risque d'un dépassement de l'inflation dans l'orientation de la politique monétaire et a appelé à une augmentation progressive des taux d'intérêt.

RÉACTION MITIGÉE À NVIDIA

Les contrats à terme sur le S&P 500 < ESc1> et le Nasdaq, à forte composante technologique, NQc1 aux États-Unis sont restés stables, même après les bons résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O .

Le poids lourd de l'intelligence artificielle a prolongé sa série de bons résultats, mais n'a pas déclenché un changement immédiat vers un sentiment d'appétit pour le risque.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a progressé de 0,1 % à 97,741.

Les marchés financiers continuent de croire presque unanimement que les taux d'intérêt américains n'iront nulle part lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité implicite de 98 % que la banque centrale américaine maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion de deux jours, le 18 mars, soit peu de changement par rapport à la veille, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR était en hausse de 0,6 point de base à 4,0538%.

L'incertitude a également persisté quant à la manière dont le président américain Donald Trump réagirait à la décision de la Cour suprême du 20 février qui a annulé ses tarifs douaniers d'urgence.

Le taux des droits de douane américains pour les importations en provenance de certains pays passera à 15 % ou plus, contre un taux de 10 % récemment imposé, a déclaré mercredi le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, sans nommer de partenaires commerciaux spécifiques ni donner d'autres détails.

NOUVEAU CYCLE DE NÉGOCIATIONS SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN

La géopolitique est également restée au centre de l'attention des marchés alors que les États-Unis et l'Iran se préparent à un nouveau cycle de négociations à Genève pour résoudre leur différend de longue date sur le nucléaire.

"Les développements géopolitiques en général posent des risques qui méritent d'être surveillés, en particulier parce que les tensions au Moyen-Orient persistent, qu'un accord de paix potentiel entre la Russie et l'Ukraine reste incertain et que les relations entre les États-Unis et la Chine restent fragiles", ont écrit les économistes de Goldman.

L'euro EUR=EBS est resté pratiquement inchangé à 1,18 dollar. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que les décideurs politiques continuaient de s'attendre à ce que l'inflation se stabilise à leur taux cible de 2 % à court terme, tout en réitérant son attente "de base" qu'elle irait jusqu'au terme de son mandat.

Les données publiées jeudi montrent que la BCE a vendu certains de ses actifs en dollars au début de l'année dernière et a réduit le poids du dollar dans ses réserves de change.

La livre sterling GBP= a baissé de 0,2 % à 1,3530 $. Les risques politiques intérieurs sont restés un facteur clé, les traders se concentrant sur une élection partielle à Manchester, largement considérée comme un test clé pour le Premier ministre Keir Starmer et son Parti travailliste.

En Chine, le yuan CNH= s'est renforcé contre le dollar dans les échanges offshore, augmentant de 0,2% à 6,8380 yuans, le niveau le plus élevé en près de trois ans, bien que la banque centrale ait signalé qu'elle souhaitait freiner les gains rapides de la monnaie .