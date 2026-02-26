FOREX-Le yen reprend du poil de la bête après que la Banque centrale du Japon a laissé la porte ouverte à des hausses de taux à court terme

Le yen se redresse après les commentaires du gouverneur de la BOJ

Le maintien de la Fed en mars est toujours considéré comme certain

Les résultats de Nvidia analysés à la recherche d'indices sur la demande d'IA

(Mise à jour avec les échanges européens) par Niket Nishant et Gregor Stuart Hunter

Le yen a rebondi sur ses plus bas niveaux jeudi, les investisseurs évaluant les derniers signaux de la Banque du Japon à la recherche d'indices sur les perspectives de taux, tout en faisant le point sur les résultats de Nvidia à la recherche d'indications sur la demande en matière d'intelligence artificielle.

La devise japonaise était en hausse de 0,2% contre le dollar

JPY= à 155,99 yens, sur le point de briser une série de deux jours de perte, après que le gouverneur de la BOJ Kazuo Ueda ait maintenu les perspectives d'une hausse des taux à court terme.

Dans une interview accordée au journal Yomiuri, M. Ueda a déclaré que la banque centrale examinera les données lors de ses réunions de mars et d'avril pour décider de la trajectoire des taux d'intérêt, quelques jours après un rapport selon lequel la Première ministre japonaise Sanae Takaichi avait exprimé des réserves quant à un nouveau resserrement monétaire lors de sa rencontre avec le gouverneur.

"Il s'agit d'une sorte de pression et de traction, et la BOJ est sur la corde raide", a déclaré David Chao, stratège de marché mondial d'Invesco pour l'Asie-Pacifique.

"Toutefois, nous pensons toujours que la banque centrale relèvera ses taux deux fois cette année, et le yen devrait être l'une des monnaies les plus performantes", a-t-il ajouté.

Mercredi, le gouvernement japonais a également nommé au conseil d'administration de la banque centrale deux universitaires considérés comme de fervents défenseurs de la relance économique .

"Laisser la dépréciation du yen sans contrôle comporte des risques politiques, et une intervention sur le marché des changes serait insuffisante. L'inaction politique reste peu probable", ont écrit les analystes de BofA Securities.

Dans le même temps, Hajime Takata, membre faucon du conseil d'administration, a déclaré dans un discours que la banque centrale devait se concentrer sur le risque d'un dépassement de l'inflation dans l'orientation de la politique monétaire et a appelé à une augmentation progressive des taux d'intérêt.

RÉACTION MITIGÉE À NVIDIA

Les contrats à terme sur le S&P 500 < ESc1> et le Nasdaq

NQc1 aux Etats-Unis ont baissé de 0,1% chacun, même après les bons résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O .

Le poids lourd de l'IA a prolongé sa série de bénéfices élevés, mais n'a pas déclenché un changement immédiat vers un sentiment de risque.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, est resté stable à 97,678.

Les marchés financiers continuent de croire presque unanimement que les taux d'intérêt américains n'iront nulle part lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité implicite de 98 % que la banque centrale américaine maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion de deux jours, le 18 mars, ce qui n'a guère changé par rapport à la veille, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 0,2 point de base à 4,0518 %.

L'incertitude persistait également quant à la manière dont le président américain Donald Trump réagirait à la décision de la Cour suprême du 20 février, qui a annulé ses tarifs douaniers d'urgence.

Le taux des droits de douane américains pour certains pays passera de 10 % à 15 % ou plus, a déclaré mercredi le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, sans nommer de partenaires commerciaux spécifiques ni donner plus de détails.

La géopolitique est également restée au centre de l'attention des marchés, les États-Unis et l'Iran se préparant à un nouveau cycle de négociations à Genève pour résoudre leur différend nucléaire de longue date.

"Les développements géopolitiques en général posent des risques qui méritent d'être surveillés, en particulier parce que les tensions au Moyen-Orient persistent, qu'un accord de paix potentiel entre la Russie et l'Ukraine reste incertain et que les relations entre les États-Unis et la Chine restent fragiles", ont écrit les économistes de Goldman.

L'euro EUR=EBS est resté pratiquement inchangé à 1,18 dollar. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que les décideurs politiques continuent de s'attendre à ce que l'inflation se stabilise à leur taux cible de 2 % à court terme.

La livre sterling GBP= a baissé de 0,3 % à 1,35 $. Les risques politiques intérieurs sont restés un facteur clé, les traders se concentrant sur les élections locales à Manchester, largement considérées comme un test clé pour le Premier ministre Keir Starmer et son Parti travailliste.

En Chine, le yuan CNH= s'est renforcé contre le dollar dans les échanges offshore, augmentant de 0,3% à 6,8344 yuans, le niveau le plus élevé en près de trois ans, bien que la banque centrale ait signalé qu'elle souhaitait freiner les gains rapides de la monnaie .