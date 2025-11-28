FOREX-Le dollar devrait connaître sa pire semaine depuis juillet, les traders continuant à parier sur une baisse des taux d'intérêt en décembre

Les traders parient de plus en plus sur une baisse des taux de la Fed le 10 décembre

La liquidité est faible après les vacances de Thanksgiving aux Etats-Unis

Les données économiques japonaises renforcent les arguments en faveur d'une hausse des taux de la BOJ

La panne du CME affecte les échanges de devises sur le marché EBS

Le dollar américain se dirigeait vers sa pire performance hebdomadaire depuis fin juillet vendredi, les investisseurs comptant de plus en plus sur un nouvel assouplissement monétaire en décembre de la part de la Réserve fédérale, tandis que le jour férié américain de jeudi a réduit les liquidités.

Une panne due à un problème de refroidissement dans les centres de données CyrusOne du CME Group a interrompu les échanges sur sa plateforme de devises très utilisée et sur les contrats à terme d'actions et de matières premières,bien que les échanges aient commencé à reprendre à 12h00 GMT .

"Nous ne nous attendons pas à un impact significatif sur le marché, il faut peut-être garder un œil dessus au cas où, mais nous allons avoir une fin de mois et de semaine assez calme", a déclaré Lee Hardman, analyste principal des devises de la division des marchés mondiauxpour la région EMEA chez MUFG.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, était en hausse de 0,2 % à 99,744, regagnant ainsi un peu de terrain. Maisaprès cinq jours de baisse, l'indice devrait connaître sa plus forte perte en une semaine depuis le 21 juillet.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux américains évaluent à 87 % la probabilité implicite d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale le 10 décembre, contre 39 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.

La probabilité calculée par les contrats à terme a augmenté depuis que le président de la Fed de New York, John Williams , a déclaré la semaine dernière que la banque centrale américaine pourrait encore réduire les taux d'intérêt "à court terme" sans mettre en péril son objectif d'inflation.

Ces remarques "nous donnent davantage confiance dans le fait qu'ils réduiront les taux, comme nous l'avons vu sur le marché des changes depuis lors, ce qui a, au moins temporairement, freiné la tendance à la hausse du dollar", a déclaré M. Hardman.

En Asie, le yen japonais a fluctué après une période de baisse.

Il est resté stable à 156,2 yens pour un dollar alors que les données sur le marché du travail et l'inflation ont renforcé les arguments en faveur d'un resserrement monétaire dans la deuxième économie d'Asie, dans un contexte de faiblesse persistante de la monnaie qui a soulevé la perspective d'une intervention du ministère des finances.

Les prix à la consommation au Japon ont augmenté de 2,8 % en glissement annuel en novembre, ce qui est légèrement supérieur aux prévisions des économistes et à l'objectif de 2 % de la Banque du Japon.

"Le yen s'est en quelque sorte stabilisé à des niveaux plus faibles cette semaine, ce qui a réduit la pression sur le Japon pour qu'il intervienne et soutienne la monnaie", a déclaré M. Hardman.

M. Hardman a déclaré que les commentaires du gouvernement japonais la semaine dernière indiquaient que si le yen continuait à s'affaiblir, la Banque du Japon avancerait ses plans pour reprendre les hausses de taux.

L'EURO ET LA LIVRE STERLING EN PASSE DE CONNAÎTRE LEUR MEILLEURE SEMAINE DEPUIS PLUS DE TROIS MOIS

Ailleurs, l'euro était en baisse de 0,3 % à 1,1558 EUR= par rapport au dollar, mais toujours en hausse d'environ 0,5 % pour la semaine et en passe de réaliser son plus grand gain hebdomadaire depuis juillet, sur fond de discussions sur un plan soutenu par les États-Unis pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine .

"Alors que les marchés sont très prudents quant aux perspectives d'un accord de paix, tout progrès matériel devrait peser sur le dollar et soutenir les devises européennes à bêta élevé", a déclaré Francesco Pesole, stratège FX chez ING.

La livre sterling a baissé de 0,2% à 1,3206 GBP=D3 sur la journée, bien qu'elle se dirigeait vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis le début du mois d'août après que le ministre des finances britannique Rachel Reeves ait révélé son budget tant attendu en début de semaine.

Mme Reeves s'est défendue jeudi sur le site contre les critiques concernant les plans de dépenses du gouvernement, qui financeront des dépenses sociales supplémentaires en augmentant la charge fiscale du pays à un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale.