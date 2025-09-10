 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Forex : calme plat après le PPI (en net repli)
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 17:59

(Zonebourse.com) - Séance calme sur le FOREX avec un Euro qui progresse marginalement face au Dollar, vers 1,172$ : la nomination de Mr Sébastien Lecornu à Matignon incarne 'le changement dans la continuité' de la politique menée par l'Elysée et appréciée des marchés.

Le Dollar perd quelques fractions alors que les investisseurs ont pu se rassurer à 14h30 avec les prix à la production (PPI), ressortis en baisse à 2,6% en août, contre 3,3% au mois de juillet.
Les analystes tablaient sur une progression de 0,3 %, après une hausse de 0,7 % au mois de juillet (un chiffre révisé de +0,9 %).
En rythme annuel, la hausse retombe à +2,6 %, loin des prévisions de +3,3 %.

En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l'indice des prix à la production a également reculé de 0,1 % en août, contre une estimation de +0,3 % et un précédent à +0,7 % (chiffre révisé de +0,9 %).
En rythme annuel, il a augmenté de 2,8 %, alors qu'il était attendu à +3,5%.
Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,1% en juillet 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,2% en juin (révisée par rapport à l'estimation initiale qui était de +0,1%).

De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 1,4% en juillet, après une hausse de 0,7% en juin, donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- en recul de 1,29 à 1,28 mois.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

