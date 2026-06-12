Ford va rappeler plus de 255 400 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de moteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Ford F.N procède au rappel de 255 404 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème avec la vanne de purge du filtre à charbon actif, qui pourrait présenter un dysfonctionnement, provoquant un calage inopiné du moteur pendant la conduite, a déclaré vendredi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).

Le rappel concerne certains véhicules Focus des années 2012 à 2018 qui avaient déjà fait l'objet d'une réparation incorrecte, a précisé l'autorité de régulation.

Les concessionnaires mettront à jour gratuitement le logiciel du module de commande du groupe motopropulseur, selon la NHTSA.

L'autorité de régulation a indiqué que les véhicules concernés peuvent être identifiés par un témoin de dysfonctionnement allumé ou que les clients peuvent constater une indication inexacte de la jauge de carburant.