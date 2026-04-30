Ford relève ses prévisions annuelles après un trimestre meilleur qu'attendu

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le constructeur automobile Ford a annoncé mercredi une augmentation de ses résultats au premier trimestre, malgré un repli des ventes de 8,8% sur cette période, et a revu à la hausse une partie de ses prévisions annuelles.

Entre janvier et mars, le groupe de Dearborn (Michigan) a engrangé un chiffre d'affaires de 43,3 milliards de dollars, soit une hausse de 6% sur un an, tandis que son bénéfice net a progressé de 2,1% à 2,5 milliards de dollars.

C'est supérieur au consensus des analystes de FactSet qui tablait respectivement sur 42,7 milliards et 758 millions de dollars.

Il prévoyait aussi un bénéfice par action hors éléments exceptionnels, valeur privilégiée par les marchés, de 18 cents. Ford a réalisé 66 cents, contre 14 cents un an plus tôt.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Ford reculait de 0,98%.

Le PDG Jim Farley a relevé, cité dans un communiqué, que le groupe "entr(ait) dans l'une des périodes de développement les plus intenses de son histoire en termes de produits, de logiciels et de services physiques".

Le constructeur a précisé que ces chiffres trimestriels incluaient une enveloppe exceptionnelle de 1,3 milliard de dollars au titre des droits de douane indûment versés entre mars 2025 et février 2026.

La Cour suprême des Etats-Unis a en effet invalidé une partie des droits de douane instaurés par le président Donald Trump depuis 2025, ouvrant la voie à des demandes de remboursement par les entreprises.

Selon la directrice financière Sherry House, lors d'un point de presse, le remboursement est inscrit comptablement au premier trimestre car la décision judiciaire a été rendue durant cette période, mais il ne devrait être effectif que "plus tard, peut-être en 2027".

C'est uniquement à ce moment-là que le flux de trésorerie le reflètera, a-t-elle précisé, soulignant que même sans cette inscription comptable, les opérations auraient généré 2,2 milliards de dollars de plus qu'escompté grâce "au mix produit, à la tarification, à la croissance dans le numérique et aux services".

- Rare aluminium -

Ford a rehaussé sa prévision de bénéfice opérationnel hors exceptionnels pour 2026, qui devrait se situer dans une fourchette de 8,5 à 10,5 milliards (8 à 10 milliards auparavant).

Et il a confirmé un flux de trésorerie de 5 à 6 milliards et des dépenses d'investissement de 9,5 à 10,5 milliards de dollars sur l'année.

Outre le remboursement précité, ces prévisions incluent notamment un surcoût des matières premières de 2 milliards de dollars (un milliard prévu) et des droits de douane d'environ un milliard de dollars nets (deux milliards en 2025).

"Même avant le conflit en Iran, nous avions commencé à constater des pénuries au niveau mondial, en particulier d'aluminium", a expliqué Mme House à la presse, précisant que la guerre au Moyen-Orient avait aggravé la situation de manière "localisée".

Et Ford est également affecté par des difficultés d'approvisionnement après deux incendies en 2025 dans l'usine d'aluminium de son fournisseur Novelis.

Par ailleurs, interrogé lors d'une audioconférence avec des analystes, M. Farley a confirmé "des discussions préliminaires avec le gouvernement américain au sujet de projets de défense".

Le Wall Street Journal avait écrit mi-avril qu'il avait participé avec d'autres patrons de l'industrie automobile à une réunion avec des responsables militaires afin qu'ils contribuent à la production d'armements. Cette réunion était antérieure à la guerre au Moyen-Orient.

Pour 2026, Ford prévoit la vente de 16 à 16,5 millions de véhicules aux Etats-Unis, tous constructeurs confondus.

Numéro trois en termes de parts de marché aux Etats-Unis (13,2%), le groupe a vendu plus de 2,20 millions de véhicules neufs en 2025, un niveau qu'il n'avait pas atteint en six ans.