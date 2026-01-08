Ford proposera son premier système d'aide à la conduite « yeux libres » en 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le système de niveau 3 de Ford fera ses débuts sur la nouvelle plateforme de véhicules électriques en 2028

Le système sera disponible moyennant des frais supplémentaires non déterminés

L'entreprise cherche à réduire les coûts, à améliorer la vitesse et la qualité en construisant en interne

par Nora Eckert et Abhirup Roy

Ford Motor F.N a déclaré mercredi qu'il mettrait sur le marché des systèmes d'aide à la conduite de niveau 3 en 2028, permettant aux conducteurs de ne pas avoir les mains sur le volant ni les yeux sur la route lorsqu'ils circulent sur certaines autoroutes. La technologie sera d'abord disponible sur la nouvelle plateforme de véhicules électriques de Ford, développée par une équipe spécialisée en Californie, a indiqué l'entreprise, qui prévoit de l'étendre à d'autres véhicules à l'avenir. Le premier modèle de la plateforme est un camion EV de taille moyenne qui devrait être lancé en 2027 à un prix ciblé de 30 000 dollars et qui sera doté de systèmes logiciels avancés qui ne sont pas actuellement disponibles sur d'autres modèles Ford.

Ford a refusé de dire quel modèle de la plateforme serait le premier à recevoir le logiciel avancé d'aide à la conduite.

Doug Field, responsable des véhicules électriques, du numérique et du design chez Ford, a déclaré lors d'un entretien avec Reuters que le système de niveau 3 ne serait pas proposé de série à un prix de 30 000 dollars, mais qu'il serait disponible moyennant un supplément, qui reste à déterminer.

"Nous en apprenons également beaucoup sur le modèle commercial. Devrait-il s'agir d'un abonnement? Faut-il tout payer dès le départ? Pour l'instant, nous nous efforçons de rendre le service très abordable, et nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Nous avons le temps de fixer les prix", a déclaré M. Field. Le constructeur automobile de Dearborn, dans le Michigan, tente de développer ces systèmes en interne ( ) en faisant moins appel aux fournisseurs afin de réduire les coûts, de fournir des mises à jour plus rapides aux clients et d'améliorer la qualité , un problème récurrent pour l'entreprise. Ford prévoit d'utiliser le lidar, une technologie de télédétection, pour soutenir son système de niveau 3, a déclaré M. Field. Le directeur général de Tesla TSLA.O Elon Musk a déclaré que l'autonomie pouvait être résolue sans lidar en utilisant des caméras, bien que son système de "conduite autonome complète" sur ses véhicules personnels ait une capacité de niveau 2, et nécessite toujours que les conducteurs regardent la route à tout moment.

La plupart des constructeurs automobiles limitent les fonctions d'autoconduite des véhicules personnels aux autoroutes, où les schémas de circulation sont plus prévisibles. Les villes posent des défis plus difficiles à relever, notamment en ce qui concerne les piétons, les cyclistes et les situations inattendues.

Mercedes-Benz MBGn.DE propose aux conducteurs américains un système de niveau 3 réservé aux autoroutes, qui est utilisé dans certains États, dont la Californie et le Nevada. General Motors GM.N a déclaré en octobre qu'il mettrait sur le marché la conduite sans les yeux en 2028, en commençant par sa Cadillac Escalade IQ EV, dont le prix de départ est supérieur à 125 000 dollars. Reuters a précédemment rapporté que Stellantis STLAM.MI , propriétaire de Chrysler, mettait en veilleuse son programme ADAS de niveau 3 en raison des coûts élevés, des défis technologiques et des inquiétudes quant à l'appétit des consommateurs. Les systèmes d'aide à la conduite, qui dirigent et freinent automatiquement dans certaines situations, sont devenus un point central pour les constructeurs automobiles qui cherchent à générer des revenus d'abonnement à partir de leurs voitures en circulation. Ford propose aujourd'hui son système BlueCruise de niveau 2 sur de nombreux modèles pour environ 50 dollars par mois ou un paiement annuel de 495 dollars, ce qui permet aux conducteurs d'avoir les mains libres mais les oblige à garder les yeux sur la route.

La technologie de conduite assistée est également considérée comme un précurseur des voitures entièrement autonomes, qui, selon les analystes, peuvent ouvrir de nouveaux marchés considérables pour les flottes de covoiturage ainsi que pour les véhicules personnels autoguidés.

M. Field a également exposé les projets de Ford concernant un assistant doté d'une intelligence artificielle, sous la forme d'une application mobile qui sera lancée au début de l'année et d'une fonction embarquée l'année prochaine. L'assistant pourrait analyser une photo d'une palette de fournitures, par exemple, et calculer la quantité qui pourrait tenir dans un camion.

GM propose l'IA conversationnelle avec Google Gemini à partir de cette année, et a déclaré qu'il introduirait son propre système personnalisé plus tard. Volkswagen et Mercedes-Benz proposent également des variantes d'agents d'intelligence artificielle.