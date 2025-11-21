Ford progresse alors que l'usine Novelis d'Oswego redémarre partiellement après un incendie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions de Ford Motor augmentent de près de 4,2 %, à 12,9 dollars

** Ford et Novelis ont déclaré dans un communiqué commun que "depuis ce matin, les opérations de broyage à froid et de traitement thermique à l'usine Novelis d'Oswego sont de nouveau opérationnelles"

** La société réaffirme ses perspectives d'Ebit ajusté pour l'année fiscale 25 de 6 à 6,5 milliards de dollars ** Jeudi, un incendie s'est déclaré dans l'usine d'aluminium de Novelis à Oswego, New York, qui fournit la lucrative gamme de camions F-150 de Ford

** Trois des 25 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 19 à "conserver" et trois à "vendre" ou moins; leur PT médian est de 12 $, données compilées par LSEG

** En incluant les gains de la séance, les actions ont augmenté de 30,6 % depuis le début de l'année