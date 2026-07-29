Ford en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 juillet - ** Les actions de Ford Motor F.N ont progressé d'environ 4% lors des échanges avant l'ouverture du marché ** Le constructeur automobile a revu à la hausse pour la deuxième fois ses prévisions de bénéfice annuel et a publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations
** La société a relevé ses prévisions annuelles de résultat avant intérêts et impôts (Ebit) à une fourchette comprise entre 10 et 11 milliards de dollars, invoquant la bonne tenue de la demande pour ses pick-ups haut de gamme
** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre, à 42 cents, a dépassé les prévisions des analystes de LSEG, qui tablaient sur 35 cents, bien que la société ait enregistré une perte nette de 1,3 milliard de dollars en raison d’une charge de 3,6 milliards de dollars liée à la dissolution d’une coentreprise spécialisée dans les batteries
** L'action Ford a progressé d'environ 14% depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 8,5% de l'indice S&P 500
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