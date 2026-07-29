Ford emboîte le pas à GM en revoyant à la hausse ses prévisions de bénéfices, alors que la demande de pick-up reste soutenue grâce à une clientèle aisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ford revoit à la hausse sa fourchette de prévisions d'EBIT pour 2026, la portant à 10 à 11 milliards de dollars

* Le bénéfice par action ajusté de 42 cents dépasse le consensus LSEG de 35 cents

* La perte nette du deuxième trimestre reflète les charges liées à la sortie de la coentreprise SK On

(Ajout d'un graphique, d'informations sur l'après-Bourse au paragraphe 2 et de contexte aux paragraphes 4 à 5, 10 et 12) par Nora Eckert

Ford Motor F.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année, emboîtant le pas à son concurrent GM GM.N qui avait pris une initiative similaire la semaine dernière, invoquant la "résilience" des clients qui achètent les pick-up haut de gamme de la société.

L'action Ford a progressé de 5,4 % en après-Bourse, après avoir terminé la séance régulière à 14,96 dollars, en hausse de 1,9 %.

Le directeur général de Ford, Jim Farley, affirme depuis des années que le constructeur automobile doit améliorer sa rentabilité, en particulier dans son principal centre de profit: la production de pick-up et de SUV à essence.

Sherry House, directrice financière de Ford, a déclaré mardi aux journalistes que les résultats du deuxième trimestre du constructeur indiquaient qu’il se rapprochait de cet objectif. "Notre système industriel gagne en efficacité", a-t-elle déclaré, ajoutant que les clients de Ford faisaient preuve de résilience, signe que la demande des Américains les plus aisés tenait bon dans ce que l’on appelle une économie en forme de K.

Paul Jacobson, directeur financier de GM, a déclaré la semaine dernière que les clients de l’entreprise avaient "fait preuve d’une grande résilience ".

Ford a revu à la hausse ses prévisions annuelles, tablant désormais sur un résultat avant intérêts et impôts compris entre 10 et 11 milliards de dollars. En avril, le constructeur automobile avait déjà relevé ses prévisions à une fourchette de 8,5 à 10,5 milliards de dollars, contre une fourchette initiale de 8 à 10 milliards de dollars en début d’année.

LES COÛTS DES DROITS DE DOUANE COMPENSÉS PAR LA DEMANDE

Le bénéfice de base de Ford au deuxième trimestre a progressé de près de 20 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars, la forte demande aux États-Unis ayant contribué à compenser les coûts liés aux droits de douane .

Le constructeur automobile avait précédemment indiqué s'attendre à un coût net lié aux droits de douane d'environ 1 milliard de dollars pour l'année, et Sherry House a déclaré mardi que ces coûts devraient être légèrement inférieurs à ce montant, sans toutefois fournir de nouveau chiffre.

Ford a dû faire face à des droits de douane élevés alors qu’il s’efforçait de trouver d’autres fournisseurs d’aluminium après les nombreux incendies survenus l’année dernière chez Novelis, en plus des autres droits de douane instaurés dans le cadre de l'administration du président américain Donald Trump.

Novelis a repris la production dans son usine de New York en juin. Ce site fournit de l’aluminium aux pick-up F-150 de Ford, les modèles les plus vendus de la marque. Les ventes de Ford pour 2026 ont toutefois été affectées par les perturbations de production et l’arrêt de la production de certains modèles. Les ventes de véhicules de Ford aux États-Unis ont reculé de 9,6 % au premier semestre.

Le chiffre d’affaires du constructeur automobile basé à Dearborn, dans le Michigan, a reculé de 3,8 % au deuxième trimestre, pour s’établir à 48,3 milliards de dollars. Il a enregistré une perte nette de 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre, en raison d’une charge de 3,6 milliards de dollars liée à la dissolution, annoncée précédemment, d’une coentreprise de batteries avec SK On.

Le bénéfice par action ajusté, à 42 cents, a dépassé les prévisions des analystes de LSEG, qui tablaient sur 35 cents par action.

L'action Ford a progressé de 14 % depuis le début de l'année, devançant légèrement la hausse de GM, les actions ayant profité cet été de l'intérêt du marché pour l'activité de stockage d'énergie de Ford .

LES PROJETS DE FORD EN MATIÈRE DE PICK-UP ÉLECTRIQUES

Alors que les ventes de véhicules électriques de Ford aux États-Unis ont chuté de 57,4 % au premier semestre, le constructeur prévoit toujours de lancer la production d’un pick-up électrique à 30 000 dollars dans une usine du Kentucky en 2027. Ford a enregistré des pertes de 919 millions de dollars dans sa division véhicules électriques et logiciels au deuxième trimestre, et prévoit des pertes annuelles d’environ 4 milliards de dollars dans ce segment. À l’échelle mondiale, le constructeur s’appuie davantage sur ses partenaires, notamment Renault RENA.PA et le chinois Geely GEELY.UL , pour accroître la production de véhicules électriques.

Ford et Geely ont annoncé ce mois-ci la création d’une coentreprise afin de fabriquer des véhicules dans l’usine Ford de Valence, en Espagne. Dans le cadre de cet accord, Ford prévoit de poursuivre la production du Kuga hybride rechargeable, ainsi que d’un nouveau SUV Bronco, tandis que Geely prévoit de fabriquer deux SUV électriques dans cette usine à partir de 2028. Les deux entreprises développeront également conjointement un modèle crossover multi-énergie. Les concurrents du constructeur automobile ont publié des résultats mitigés pour le deuxième trimestre. La semaine dernière, General Motors a annoncé des bénéfices et un chiffre d’affaires supérieurs aux attentes des analystes, et a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2026 pour la deuxième fois cette année. De son côté, Tesla TSLA.O n’a pas atteint les prévisions de bénéfices des analystes pour le deuxième trimestre et a fait état d’un flux de trésorerie disponible négatif , malgré des livraisons de véhicules record.