 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ford confie la présidence de Ford Energy à Dave Carroll
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 18:01
Ajouter Boursorama à vos sources

Le constructeur automobile renforce la direction de son activité de stockage d'énergie, appelée à changer d'échelle après son lancement.

Ford Motor Company annonce la nomination de Dave Carroll à la présidence de Ford Energy à compter du 31 août. Il succédera à Lisa Drake, qui prendra sa retraite fin 2026 après 32 ans au sein du groupe.

Ancien directeur général et directeur des énergies renouvelables d'ENGIE North America, Dave Carroll y a multiplié par plus de 12 les actifs renouvelables en exploitation en 6 ans. Il a également occupé des fonctions de direction chez EDF Renewables et Avangrid Renewables.

Il supervisera l'ensemble des activités de Ford Energy, de la fabrication des cellules de batteries à l'assemblage des systèmes, ainsi que la stratégie commerciale et les ventes, sous la responsabilité de John Lawler, vice-président de Ford.

Lisa Drake restera dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre afin d'assurer la transition. Nommée première présidente de Ford Energy en janvier 2026, elle a conduit le passage de cette nouvelle activité de sa création aux opérations commerciales en moins d'un an.

Sur les coups de 18h à Paris, le titre Ford progressait de 1,1% à la Bourse de New York.

Valeurs associées

FORD MOTOR
14,035 USD NYSE +1,01%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 319,87 -1,68%
Pétrole Brent
88,82 +1,55%
BIOPHYTIS
0,0645 -13,54%
NANOBIOTIX
38,6 +11,43%
HAFFNER ENERGY
0,472 -10,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank