Ford confie la présidence de Ford Energy à Dave Carroll

Le constructeur automobile renforce la direction de son activité de stockage d'énergie, appelée à changer d'échelle après son lancement.

Ford Motor Company annonce la nomination de Dave Carroll à la présidence de Ford Energy à compter du 31 août. Il succédera à Lisa Drake, qui prendra sa retraite fin 2026 après 32 ans au sein du groupe.

Ancien directeur général et directeur des énergies renouvelables d'ENGIE North America, Dave Carroll y a multiplié par plus de 12 les actifs renouvelables en exploitation en 6 ans. Il a également occupé des fonctions de direction chez EDF Renewables et Avangrid Renewables.

Il supervisera l'ensemble des activités de Ford Energy, de la fabrication des cellules de batteries à l'assemblage des systèmes, ainsi que la stratégie commerciale et les ventes, sous la responsabilité de John Lawler, vice-président de Ford.

Lisa Drake restera dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre afin d'assurer la transition. Nommée première présidente de Ford Energy en janvier 2026, elle a conduit le passage de cette nouvelle activité de sa création aux opérations commerciales en moins d'un an.

Sur les coups de 18h à Paris, le titre Ford progressait de 1,1% à la Bourse de New York.