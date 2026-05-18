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Ford annonce le lancement de sept nouveaux véhicules en Europe
information fournie par Boursorama avec AFP 18/05/2026 à 14:23

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

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Le constructeur automobile Ford va lancer sept nouveaux modèles en Europe, dont deux destinés aux entreprises et cinq voitures pour les particuliers, a annoncé le groupe lundi dans un communiqué.

"D'ici fin 2029, Ford lancera cinq voitures entièrement nouvelles, fabriquées en Europe pour l'Europe", parmi lesquelles une citadine électrique et un "petit SUV", électrique lui aussi, a précisé le constructeur américain.

Pour les professionnels, ce sont deux déclinaisons de modèles existants qui verront le jour.

Le premier est un pick-up adapté aux services d'urgence, services forestiers, à l'exploitation minière et à l'armée.

"Les gouvernements européens et les entreprises au service de l'industrie de la défense recherchent de plus en plus des véhicules prêts à l'emploi offrant les capacités extrêmes requises par les forces armées", a déclaré le président de Ford Europe, Jim Baumbick, cité dans le communiqué.

L'autre véhicule, à l'inverse, est la version électrique d'une camionnette destinée à un usage en zones urbaines denses.

"Nous pouvons accélérer la réduction des émissions dès aujourd'hui grâce aux technologies hybrides qui permettent aux clients de rouler en mode électrique dès qu'ils le peuvent", a encore souligné le patron de Ford Europe.

L'Allemagne est au coeur des 4.000 suppressions de postes en Europe prévues par Ford, incarnation des déboires de l'automobile mondiale entre hausse des coûts, virage électrique et concurrence chinoise.

Ford a réduit la voilure ces dernières années en Europe, un marché très concurrentiel avec notamment l'offensive des constructeurs chinois dans l'électrique.

Le constructeur américain avait également noué en décembre un partenariat avec le français Renault Group pour développer d'ici début 2028 deux voitures électriques de marque Ford sur une plateforme de Renault dans le nord de la France, affichant "une nouvelle offensive produit ambitieuse de Ford en Europe", après y avoir largement réduit les effectifs et capacités de production ces dernières années.

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