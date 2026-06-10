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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 13:54

(Actualisé avec secteur des semi-conducteurs, Ares Management, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,93% pour le Dow Jones

.DJI , de 1,11% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,68% pour le Nasdaq .IXIC :

* ORACLE ORCL.N doit publier ses résultats mercredi après la clôture de la Bourse de New York.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les actions du secteur sont indiquées en baisse dans les échanges en avant-Bourse et devraient ainsi poursuivre leurs pertes après un bref rebond lundi dernier.

NVIDIA NVDA.O , BROADCOM AVGO.O et MICRON MU.O reculent d'entre 2,1% à 4%.

SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O plonge quant à lui de 11,1% après avoir annoncé son intention de lever 7 milliards de dollars afin de financer l'achat de composants destinés à répondre à la demande croissante en serveurs d'IA.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O sera en mesure de répondre à la hausse de la demande tant qu'elle continuera à bénéficier d'un délai de livraison de huit trimestres de la part de ses clients, a déclaré mercredi Gary Dickerson, président et directeur général du fournisseur d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs.

* VISA V.N et MASTERCARD MA.N - Un juge américain a donné mardi son feu vert préliminaire à l'accord révisé conclu entre les deux groupes américains et les commerçants qui les accusaient de prélever des commissions excessives pour le traitement des paiements par carte de crédit.

* ARES MANAGEMENT ARES.N - Le gestionnaire d'actifs alternatifs a annoncé mercredi avoir levé 8,5 milliards de dollars pour son dernier fonds spécialisé, soulignant l'intérêt des investisseurs pour les stratégies de crédit privé malgré les inquiétudes récentes sur la santé du secteur.

* META META.O - La société mère de Facebook a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec Reliance Industries

RELI.NS , l'entreprise du milliardaire indien Mukesh Ambani, pour la création du premier centre de données pour l'IA de la société en Inde.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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APPLIED MATERIALS
499,2100 USD NASDAQ +1,43%
ARES MGT RG-A
130,590 USD NYSE +2,94%
BROADCOM
392,1600 USD NASDAQ -1,12%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 872,11 Pts Index Ex +0,17%
MASTERCARD RG-A
495,060 USD NYSE +1,94%
META PLATFORMS
584,5900 USD NASDAQ -0,14%
MICRON TECHNOLOGY
935,8900 USD NASDAQ -1,41%
NASDAQ Composite
25 678,82 Pts Index Ex -0,97%
NVIDIA
208,1900 USD NASDAQ -0,22%
ORACLE
205,780 USD NYSE -2,82%
S&P 500 INDEX
7 386,65 Pts CBOE -0,26%
SUPER MICRO
40,6400 USD NASDAQ -7,62%
VISA RG-A
325,055 USD NYSE +1,68%
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