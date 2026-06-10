 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SES lance une opération de rachat de FDR
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 13:45

L'opérateur de satellites luxembourgeois SES fait part du lancement d'une opération de rachat d'actions par acquisition de certificats de dépôt fiduciaire (FDR) afin de respecter ses obligations au titre de son plan de rémunération en actions (EBCP).

Ce programme de rachat sera mis en oeuvre par un intermédiaire indépendant, Société Générale. Le calendrier du rachat dépendra de divers facteurs, dont les conditions de marché. Les FDR rachetés ne seront pas pris en compte dans le calcul du plafond de 10% autorisé lors de l'AG du 2 avril dernier.

Dans le cadre de cette opération, SES pourra acquérir jusqu'à 2 967 519 FDR au prix du marché pour un montant total n'excédant pas 31 158 949,50 EUR. Cette opération devrait être finalisée avant la date de la prochaine AG annuelle des actionnaires, ou plus tôt si le nombre maximal d'actions rachetées est atteint avant cette date.

Valeurs associées

SES
8,0600 EUR Euronext Paris -0,74%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Hervé Lorenzi : "La France doit retrouver son esprit de conquête"
    Jean-Hervé Lorenzi : "La France doit retrouver son esprit de conquête"
    information fournie par Ecorama 10.06.2026 14:05 

    Jean-Hervé Lorenzi, président des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence et co-auteur de Guerre et Paix entre profits et salaires avec Alain Villemeur, était l’invité de l’émission Ecorama du 10 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street vue dans le rouge, l'Europe aussi en baisse, tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 10.06.2026 14:04 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en repli mercredi et les Bourses européennes sont également ‌dans le rouge à la mi-séance dans un contexte de regain des tensions au Moyen-Orient et d'attente d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis. Les futures ... Lire la suite

  • Des actionnaires trop gourmands ?
    Des actionnaires trop gourmands ?
    information fournie par Ecorama 10.06.2026 14:00 

    Dans son dernier rapport, Oxfam affirme que les 100 plus grandes entreprises européennes ont reversé en moyenne 70 % de leurs bénéfices à leurs actionnaires entre 2022 et 2024. Dividendes, rachats d’actions, endettement pour rémunérer les actionnaires : l’ONG dénonce ... Lire la suite

  • Recep Tayyip Erdogan à Ankara, en Turquie, le 11 février 2025. ( AFP / ADEM ALTAN )
    Accord militaire avec Chypre : le président turc Erdogan met la France en garde
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.06.2026 13:54 

    Paris et Nicosie ont signé un accord visant à faciliter l'accueil de forces françaises à Chypre "pour des opérations humanitaires". La Turquie répondra de manière "très ferme" si l'accord militaire signé entre Chypre et la France menace la République turque de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
121 -13,66%
CAC 40
8 163,09 -0,49%
Pétrole Brent
93,08 +0,80%
2CRSI
48,44 -3,79%
HAFFNER ENERGY
0,2465 -1,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank