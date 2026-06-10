SES lance une opération de rachat de FDR

L'opérateur de satellites luxembourgeois SES fait part du lancement d'une opération de rachat d'actions par acquisition de certificats de dépôt fiduciaire (FDR) afin de respecter ses obligations au titre de son plan de rémunération en actions (EBCP).

Ce programme de rachat sera mis en oeuvre par un intermédiaire indépendant, Société Générale. Le calendrier du rachat dépendra de divers facteurs, dont les conditions de marché. Les FDR rachetés ne seront pas pris en compte dans le calcul du plafond de 10% autorisé lors de l'AG du 2 avril dernier.

Dans le cadre de cette opération, SES pourra acquérir jusqu'à 2 967 519 FDR au prix du marché pour un montant total n'excédant pas 31 158 949,50 EUR. Cette opération devrait être finalisée avant la date de la prochaine AG annuelle des actionnaires, ou plus tôt si le nombre maximal d'actions rachetées est atteint avant cette date.