Ford annonce de lourdes charges de 19,5 milliards de dollars
information fournie par AOF 16/12/2025 à 14:01

(AOF) - Ford a dévoilé un redéploiement stratégique de ses capitaux pour stimuler sa croissance et sa rentabilité. Le constructeur automobile américain va se réorienter vers des opportunités à plus haut rendement et ne prévoit plus de produire certains véhicules électriques de grande taille dont la viabilité économique s’est dégradée face à une demande plus faible que prévu, des coûts élevés et l’évolution des réglementations. Ford va enregistrer près de 19,5 milliards de dollars de charges exceptionnelles, la majorité au quatrième trimestre 2025 et le reste au cours des années suivantes.

Automobile / Equipementiers

