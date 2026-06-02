Forbright vise à lever 158 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Forbright vise à lever jusqu'à 158 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi cette banque financée par des fonds d'investissement privés.