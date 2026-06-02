Forbright vise à lever 158 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Israël a indiqué avoir reçu l'aval américain pour frapper la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, si le mouvement pro-iranien continuait ses attaques sur son territoire, après que Donald Trump a assuré que les deux camps lui avaient promis l'apaisement. ...
Lire la suite
Le développement d'un épisode El Niño est probable à 80% entre juin et août, augmentant le risque d'événements météorologiques extrêmes dans les prochains mois, a alerté mardi l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Selon la dernière mise à jour de cette ...
Lire la suite
Le seul aéroport donnant aux organisations humanitaires un accès à l'épicentre de l'épidémie de maladie Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a rouvert mardi, un dernier bilan faisant état d'une baisse des cas suspects de contamination signalés. La RDC ...
Lire la suite
information fournie par Zonebourse•02.06.2026•14:43•
Wedbush réitère son opinion "surperformance" sur IBM et relève son objectif de cours de 320 USD à 350 USD, se disant de plus en plus confiant dans la capacité du groupe à "poursuivre sa croissance rentable sur ses marchés verticaux, nouveaux comme existants, les ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer