Fope se distingue à Milan, TP ICAP Midcap initie à l'achat

L'action Fope grimpe en Bourse de Milan ce mercredi dans le sillage d'une note favorable de TP ICAP Midcap, qui initie à l'achat son suivi de la valeur.

Vers 15h30, le titre de la maison de joaillerie italienne prend 1,9% à 54,5 euros dans un marché italien en repli de 0,9%. L'action est en hausse de plus de 39% depuis le début de l'année.

"Le Seigneur des Joyaux"

D'après TP ICAP, la société fondée en 1929 à Vicence présente une combinaison rare dans le luxe coté, conjuguant une trajectoire de croissance à deux chiffres (avec une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 18% sur la période 2019-2025) et un rendement total pour l'actionnaire de plus de 19x depuis l'IPO de 2016.

"Selon nous, Fope réunit les attributs d'un futur acteur de premier plan du secteur : héritage, savoir-faire et ambition", résume la banque d'investissement, qui se fixe un objectif de cours de 70 euros, soit un potentiel haussier de 28%.

Fope a dégagé un bénéfice net de 11,4 millions d'euros en 2025, en hausse de 35%, sur la base d'un chiffre d'affaires de 93,6 millions d'euros, en progression de 27,5% d'une année sur l'autre. L'entreprise génère 87% de son activité à l'international.