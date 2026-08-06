Le FC Barcelone rentre dans la course pour Rodri

Un retour au pays en légende ? Parti en 2019 de l’Atlético de Madrid pour rejoindre Manchester City, Rodri pourrait revenir dans la péninsule ibérique à 30 ans et avec un tout autre statut. Selon les informations de The Athletic, le FC Barcelone aurait entamé des négociations avec le natif de Madrid . Les Blaugranas savent qu’ils ne sont pas seuls sur le meilleur joueur de la dernière Coupe du monde. Le Real Madrid lui fait les yeux doux alors que le PSG avait entamé les discussions avant de mettre le dossier de côté.

La guerre est lancée

S’il ne s’est pas prononcé sur une éventuelle préférence, le joueur, lié aux Cityzens jusqu’en 2027, avait fait parlé de lui en mars aux antennes de la radio Onda Cero lorsqu’était venu sur la table la question d’un transfert au Real Madrid : « On ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde […] Le fait d’avoir évolué une saison à l’Atlético de Madrid ne m’empêche aucunement d’aller un jour au Real ». …

AC pour SOFOOT.com