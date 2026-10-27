Football-Mbappé présente ses excuses après la polémique sur Mao Zedong

Kylian Mbappé, lâché par plusieurs entreprises chinoises après des propos polémiques sur le "dictateur" Mao Zedong, a présenté mardi ses excuses, soulignant son "profond respect pour le peuple chinois et son histoire".

"Lors d'une récente interview, j'ai réagi à une image de moi me mettant en scène. Ce propos était maladroit, et je comprends aujourd'hui qu'il a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde", déclare l'international français dans un communiqué en français, chinois, et anglais.

"Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n'était absolument pas mon intention. J'ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé", ajoute-t-il.

Dans une vidéo apparue en ligne lundi, on entend Kylian Mbappé expliquer que le "mème" - une image ou une vidéo, souvent parodique, reprise massivement sur internet - le plus drôle qu'il ait vu de lui-même était celui où son visage avait été greffé sur celui d'"un dictateur chinois". A savoir Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine.

(Sophie Louet avec Vincent Daheron)