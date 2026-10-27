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Mème et Mao Zedong : comment Mbappé s'est mis la Chine à dos
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 18:32

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Mème et Mao Zedong : comment Mbappé s'est mis la Chine à dos

Mème et Mao Zedong : comment Mbappé s'est mis la Chine à dos

Kylian Mbappé pensait repartir de Londres avec le Ballon d’or sous le bras, il n’a récolté qu’une polémique. Et une grosse. Après avoir qualifié Mao Zedong de « dictateur chinois » , le Français se retrouve persona non grata en Chine. Il faut dire que L’Empereur rouge reste toujours dans le cœur d’une bonne partie de la population locale.

Non content d’avoir encore vu le Ballon d’or lui filer sous le nez, Kylian Mbappé s’est retrouvé au cœur d’une drôle de polémique en ce début de semaine. En marge de la cérémonie du trophée qu’il convoite tant, le capitaine de l’équipe de France s’est arrêté devant les smartphones de plusieurs créateurs de contenu, mais il ne s’attendait sans doute pas à être mis dans la sauce par The Bridge, le talk show créé et animé par son pote Aurélien Tchouaméni. Interrogé sur les meilleurs mèmes à son sujet, celui qui est souvent comparé au dictateur congolais Mobutu a plutôt opté pour l’image où il est grimé en Mao Zedong : « Celui où j’ai le plus rigolé, c’est quand on m’avait mis une vidéo d’un dictateur chinois et ils avaient mis ma (tête). Je l’utilise beaucoup avec mes amis en ligne pour (jouer). »

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Propos de Marie Bouchez recueillis par EL.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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