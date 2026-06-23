Football : Manchester United acquiert un terrain pour un nouveau stade de 100 000 places

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Manchester United MANU.N a acquis la majorité des terrains nécessaires à la construction de son nouveau stade de 100 000 places, a annoncé lundi le club de Premier League. United avait annoncé l'année dernière son projet de construction d'un stade de 2 milliards de livres sterling (2,65 milliards de dollars), qui serait le plus grand de Grande-Bretagne, à côté de l'actuel Old Trafford.

Le club a indiqué avoir acquis un terrain de 25 acres, situé à environ 350 mètres (soit environ un quart de mile) au nord-ouest d’Old Trafford, auprès du fournisseur d’espaces industriels Indurent et d’une société du portefeuille de Blackstone.

“Le fait de pouvoir construire si près d’Old Trafford nous permet de préserver le patrimoine, les traditions et les rituels qui sont si importants pour nos supporters”, a déclaré Collette Roche, directrice générale du projet de développement du nouveau stade de Manchester United, dans un communiqué.

“Nous nous engageons à construire, avec nos supporters et non pas seulement pour eux, un stade de classe mondiale, en plaçant l’ambiance, l’accessibilité financière et la facilité d’accès au cœur de notre réflexion.

Old Trafford accueille depuis 1910 le club qui a remporté 13 fois le championnat d’Angleterre. Ce stade, d’une capacité de plus de 74 000 places, n’a pas fait l’objet de travaux de rénovation majeurs depuis 2006 et a également été confronté à divers problèmes, notamment des fuites au niveau du toit, un système de drainage inadéquat et la présence de rongeurs.

Jim Ratcliffe, actionnaire minoritaire détenant environ 29 % des parts et supervisant les opérations footballistiques, s’est prononcé en faveur de la construction d’un tout nouveau stade plutôt que de la rénovation d’Old Trafford. Le directeur général de Manchester United, Omar Berrada, avait déclaré en mars de l’année dernière que l’investissement dans le nouveau stade pourrait affecter les dépenses consacrées à l’effectif ainsi que la compétitivité du club pendant cinq ans.

Après avoir peiné à reproduire les succès remportés sous la houlette d’Alex Ferguson, tant sur le terrain qu’en dehors, Manchester United a terminé troisième de la saison qui vient de s’achever sous la direction de Michael Carrick, s’assurant ainsi une place en Ligue des champions pour la première fois depuis deux saisons.

(1 dollar = 0,7552 livre sterling)