Football-Les pauses hydratation de la Coupe du monde, nouvelle aubaine pour les diffuseurs

* Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, les 104 matches comporteront des pauses hydratation

* Des températures élevées sont attendues pendant la Coupe du monde, du 11 juin au 19 juillet

* La Fifa affirme que les pauses permettent de préserver la santé et la sécurité des joueurs

* Cette approche fait également écho aux pauses lucratives en cours de match, à la manière de la NFL

par Streisand Neto

Face à la chaleur annoncée et au souvenir encore vif de la Coupe du monde des clubs 2025, qui s'était déroulée sous une chaleur torride, disputée dans des conditions caniculaires, la Fifa a décidé d'imposer pour la première fois des pauses hydratation de trois minutes à chaque mi-temps, lors des 104 matches de la Coupe du monde qui débute cette semaine aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Pendant que les joueurs se réhydrateront et que les téléspectateurs grignoteront peut-être quelques snacks, les diffuseurs disposeront d'une nouvelle occasion en or de proposer aux annonceurs du temps d'antenne supplémentaire en prime time — et d'accroître leurs revenus. Ces interruptions illustrent une nouvelle fois la manière dont la Coupe du monde se rapproche des grands événements sportifs à l'américaine, riches en publicité et en spectacle. La finale du 19 juillet proposera notamment un show de mi-temps avec la chanteuse colombienne Shakira lors de la finale du 19 juillet, faisant écho au Super Bowl de la Ligue nationale de football américain.

La Fifa affirme que ces pauses hydratation répondent avant tout à une préoccupation liée au bien-être des joueurs. Mais elles pourraient aussi stimuler la valeur des droits médias, les chaînes étant davantage incitées à rivaliser pour tirer parti de ces nouveaux espaces publicitaires.

De telles pauses ont été introduites pour la première fois lors du match entre les Pays-Bas et le Mexique lors de la Coupe du monde en 2014 au Brésil, alors que les températures dépassaient les 32 °C. Elles ont ensuite été envisagées au cas par cas. Michael Johnson, analyste chez S&P Global spécialisé dans l'industrie du sport américain, a déclaré à Reuters que l'ajout de pauses hydratation pourrait être "extrêmement précieux et pourrait potentiellement atteindre des prix du niveau du Super Bowl, compris entre sept et probablement neuf millions de dollars."

Les annonceurs mesurent bien la visibilité que peut offrir la Coupe du monde : la finale Argentine-France du Mondial 2022 au Qatar a attiré au total 1,42 milliard de téléspectateurs.

"Les téléspectateurs américains sont habitués au modèle de la NFL, au modèle de la NBA avec quatre quarts-temps. Ils sont habitués aux pauses pendant les matches. Cette Coupe du monde est en quelque sorte le reflet de ces modèles", a déclaré Michael Johnson.

À l'inverse, dans le football européen, les championnats comme la Premier League anglaise sont traditionnellement diffusés sur des chaînes payantes, telles que le diffuseur britannique Sky, où les publicités sont généralement réservées à l'avant-match, à la mi-temps et à l'après-match.

"Je pense que même les chaînes par abonnement comme Sky au Royaume-Uni seraient très heureuses d’avoir un peu plus d’espaces publicitaires", a affirmé François Godard, analyste indépendant spécialisé dans l'industrie du sport.

Mais l'introduction de publicités en cours de match pourrait susciter une réaction négative des fans sur les marchés non américains, où certains dénonceront une américanisation de l'événement — en particulier en Europe, où la plupart des championnats se disputent en hiver.

"Le football est réputé pour son jeu continu. Et les puristes s’inquiètent un peu de la façon dont cela américanise le jeu… Et cela risque de lasser les téléspectateurs ; davantage de publicités pourraient agacer les fans, surtout s’ils les trouvent intrusives ou excessives", a ajouté Michael Johnson.

DES PAUSES SUPPLÉMENTAIRES : UN FREIN POUR LES FANS EUROPÉENS

Des pauses structurées pourraient refroidir l’enthousiasme des fans déjà rebutés par les fréquentes interruptions de quelques minutes pour les vérifications de l’arbitrage vidéo (VAR). Une enquête de la Football Supporters’ Association menée en Premier League a révélé que seuls 3,3 % des fans estimaient que leur expérience du match s’était améliorée grâce au VAR.

On ignore encore combien de diffuseurs, parmi les nombreux détenteurs de droits à travers le monde, profiteront des pauses hydratation pour diffuser des publicités.

En Grande-Bretagne, berceau du football, ITV a déjà indiqué qu'elle ne diffuserait pas de publicités pendant ces pauses, en raison des limites strictes imposées par l'Ofcom, le régulateur britannique de l'audiovisuel.

"ITV est confrontée à des problèmes réglementaires et c’est sa priorité, mais elle doit également répondre aux attentes des téléspectateurs. Et je ne suis pas sûr que les téléspectateurs britanniques auraient très bien accueilli davantage de publicité", a déclaré François Godard. Par ailleurs, l’élargissement du tournoi à 48 équipes, contre 32 auparavant, devrait permettre à la Fifa d’atteindre un chiffre d’affaires total de 8,9 milliards de dollars en 2026, les droits de diffusion télévisée représentant 44 % de cette somme, selon son budget 2026. La Fifa n’a pas encore indiqué si les pauses hydratation deviendraient une caractéristique permanente des tournois à l’avenir, mais les éditions 2030 et 2034 se dérouleront en Espagne, au Portugal, au Maroc et en Arabie saoudite, se dérouleront notamment en Espagne, au Portugal, au Maroc et en Arabie saoudite, des pays où les températures peuvent largement dépasser 30 °C pendant la période traditionnelle de juin-juillet.

La combinaison de cycles de droits médias de plus en plus longs et de pauses hydratation susceptibles de créer de nouveaux espaces publicitaires pourrait intensifier la concurrence entre plateformes de streaming et diffuseurs traditionnels pour les tournois de 2030 et 2034, même si certains droits pour 2030 ont déjà été attribués dans plusieurs régions. "Vous verrez très probablement les géants du streaming entrer en jeu, vous savez, Apple, Amazon, et surtout Netflix, je pense qu’ils seront de la partie", a déclaré Michael Johnson, ajoutant que le contrat de Fox Sports, la division sportive du groupe américain Fox FOXA.O pour la Coupe du monde expire après le tournoi de 2026. Le géant du streaming Netflix NFLX.O détient les droits de diffusion aux États-Unis pour la Coupe du monde féminine en 2027 et 2031, venant enrichir un portefeuille de sports en direct qui comprend la World Wrestling Entertainment, détenue par TKO, et les matches de la NFL.

(Reportage de Streisand Neto ; version française Olivier Cherfan)