Football-Le Real Madrid présente ses excuses après la polémique de Mbappé sur Mao Zedong

Le Real Madrid a présenté mercredi ses excuses au peule chinois pour "le désagrément" que les déclarations de son attaquant français Kylian Mbappé ont pu causer, au lendemain d'une polémique déclenchée par ses propos sur le "dictateur" Mao Zedong.

"Notre club a un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi que pour les millions de supporters chinois qui éprouvent de l’affection et de l’admiration pour le Real Madrid", a déclaré le club madrilène dans un communiqué.

"Le club se joint aux excuses publiques exprimées par Kylian Mbappé, dans lesquelles le joueur lui-même a fait part de ses regrets pour ses propos et a réitéré son respect envers le peuple chinois."

Le capitaine de l'équipe de France a présenté ses excuses mardi, évoquant un propos "maladroit" qui a "blessé de nombreuses personnes" après avoir été lâché par plusieurs entreprises chinoises.

Dans une vidéo apparue en ligne lundi, on entend l'international français expliquer que le "mème" - une image ou une vidéo, souvent parodique, reprise massivement sur internet - le plus drôle qu'il ait vu de lui-même était celui où son visage avait été greffé sur celui d'"un dictateur chinois". A savoir l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

Fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong est perçu par nombre de Chinois comme le sauveur de la nation et les plaisanteries à son sujet sont considérées comme un tabou. Il est mort en 1976.

La Chine, par la voix son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a dit mercredi "prendre au sérieux" les excuses prononcées par Kylian Mbappé, sans le citer nommément.

(Reportage de Liz Lee avec la contribution de Aadi Nair à Bangalore, version française Vincent Daheron)