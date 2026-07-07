Football-Le Portugal pourrait s'en remettre à Jorge Jesus après son élimination du Mondial

Le Portugal a vu son rêve de Coupe du monde s'effondrer lundi sur un but de dernière minute de l'Espagne en huitièmes de finale (1-0), une élimination qui a marqué la dernière apparition de Cristiano Ronaldo dans un Mondial et pourrait précipiter l'arrivée de Jorge Jesus sur le banc de la sélection.

Cette défaite en huitièmes de finale a entraîné le départ de Roberto Martínez du poste de sélectionneur. D'après les médias portugais, Jorge Jesus, 71 ans, qui a entraîné Cristiano Ronaldo à Al Nassr en Arabie saoudite la saison dernière, devrait succéder au technicien espagnol.

Figure majeure du football portugais après ses passages sur les bancs de Benfica et du Sporting, Jorge Jesus a quitté Al Nassr après avoir remporté en mai le championnat saoudien avec Cristiano Ronaldo.

Le célèbre numéro 7 portugais, âgé de 41 ans, a pour sa part confirmé après la défaite face à l'Espagne qu'il s'agissait de sa dernière participation à une Coupe du monde, tout en précisant qu'il n'avait pas encore décidé s'il mettrait un terme à sa carrière internationale.

Le Portugal abordait la compétition parmi les favoris, porté par un milieu de terrain composé de Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes.

Mais deux matches nuls lors de la phase de groupes l'ont privé de la première place au profit de la Colombie et l'ont contraint à affronter l'Espagne, championne d'Europe en titre.

(Fernando Kallas; version française Zakarya Meliani)