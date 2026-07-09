Une seule surprise au coup d'envoi pour les Bleus

La vie, c’est une question de (bons ?) choix. Face au Maroc, Didier Deschamps a décidé de relancer Désiré Doué d’entrée comme titulaire , à la place d’un Bradley Barcola moins en vue face au Paraguay. Si l’ancien lyonnais avait eu du mal face au bloc bas sud-américain, son coéquipier dans la capitale était parvenu à débloquer la partie de par sa technicité dans les miniscules espaces.

Koné remplace encore Tchouaméni

Le reste du quatuor offensif ne bouge pas d’un iota, pas plus qu’une défense désormais installée avec notamment Lucas Digne qui a devancé Théo Hernandez dans le couloir gauche. Dans l’entrejeu, le nouveau forfait d’Aurélien Tchouaméni permet à Manu Koné d’enchaîner aux côtés d’Adrien Rabiot .…

TB pour SOFOOT.com