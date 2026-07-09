Football/Coupe du monde: Doué titulaire pour les Bleus contre le Maroc, pas Tchouaméni

Football : Coupe du monde de la FIFA 2026 - Huitièmes de finale - Paraguay - France
Le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni ne débutera pas jeudi le quart de finale de la Coupe du monde de football contre le Maroc, tandis que Désiré Doué a été préféré à Bradley Barcola sur l'aile gauche de l'attaque de l'équipe de France.
Absent contre le Paraguay (1-0), au tour précédent, en raison d'un souci musculaire aux adducteurs, Aurélien Tchouaméni sera une nouvelle fois remplacé dans le onze de départ par Manu Koné, qui formera la paire avec Adrien Rabiot la paire de milieux récupérateurs.
Le sélectionneur tricolore Didier Deschamps a donc décidé d'effectuer un seul changement par rapport au huitième de finale, en titularisant Désiré Doué à la place de Bradley Barcola sur l'aile gauche.
Désiré Doué avait débuté les deux derniers matches sur le banc mais son entrée décisive contre le Paraguay, lors de laquelle il a provoqué le penalty transformé par Kylian Mbappé, a joué en sa faveur.
Son coéquipier au Paris Saint-Germain retrouve le banc. Quand il est entré en jeu en cours de match, dans cette Coupe du monde, Bradley Barcola s'est à chaque fois montré décisif, avec un but contre le Sénégal (3-1) et une passe décisive face à la Norvège (4-1).
La composition de l'équipe de France face au Maroc : Mike Maignan ; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne ; Manu Koné, Adrien Rabiot ; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué ; Kylian Mbappé (cap.).
(Rédigé par Vincent Daheron)
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