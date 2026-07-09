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Football/Coupe du monde: Doué titulaire pour les Bleus contre le Maroc, pas Tchouaméni
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 20:41

Football : Coupe du monde de la FIFA 2026 - Huitièmes de finale - Paraguay - France

Football : Coupe du monde de la FIFA 2026 - Huitièmes de finale - Paraguay - France

Le milieu de ‌terrain Aurélien Tchouaméni ne débutera pas jeudi le quart de ​finale de la Coupe du monde de football contre le Maroc, tandis que Désiré Doué a été préféré à ​Bradley Barcola sur l'aile gauche de l'attaque de l'équipe de France.

Absent contre ​le Paraguay (1-0), au tour précédent, ⁠en raison d'un souci musculaire aux adducteurs, Aurélien Tchouaméni ‌sera une nouvelle fois remplacé dans le onze de départ par Manu Koné, qui formera ​la paire avec ‌Adrien Rabiot la paire de milieux récupérateurs.

Le sélectionneur ⁠tricolore Didier Deschamps a donc décidé d'effectuer un seul changement par rapport au huitième de finale, en titularisant Désiré ⁠Doué à ‌la place de Bradley Barcola sur l'aile gauche.

Désiré ⁠Doué avait débuté les deux derniers matches sur le ‌banc mais son entrée décisive contre le ⁠Paraguay, lors de laquelle il a provoqué le ⁠penalty transformé par ‌Kylian Mbappé, a joué en sa faveur.

Son coéquipier au ​Paris Saint-Germain retrouve le banc. ‌Quand il est entré en jeu en cours de match, dans cette ​Coupe du monde, Bradley Barcola s'est à chaque fois montré décisif, avec un but contre le Sénégal (3-1) ⁠et une passe décisive face à la Norvège (4-1).

La composition de l'équipe de France face au Maroc : Mike Maignan ; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne ; Manu Koné, Adrien Rabiot ; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué ; Kylian Mbappé (cap.).

(Rédigé ​par Vincent Daheron)

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