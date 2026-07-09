Rennes poursuit ses emplettes
À ne pas confondre avec Ryan Reynolds. Quelques jours après Elezier Mayenda, le Stade rennais frappe encore mais cette fois en défense. Les Bretons s’offrent le renfort de l’Américain Bryan Reynolds, qui évoluait depuis trois saisons au KVC Westerlo . Le latéral droit, qui est également passé par l’AS Rome, s’est engagé jusqu’en 2030.
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