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Football : l'UEFA va tenir une réunion d'urgence avec ses membres au sujet du plan d'investissement privé de la FIFA, selon la BBC
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 10:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'UEFA envisage d'organiser cette semaine une réunion d'urgence avec ses 55 fédérations membres afin de discuter du projet de la FIFA de céder des parts à des investisseurs extérieurs, ont rapporté la BBC et ESPN.

Mardi, la FIFA a annoncé son intention de créer une filiale de 20 milliards de dollars chargée de gérer la Coupe du monde et ses autres événements, et de proposer à des investisseurs extérieurs une participation pouvant aller jusqu'à 20 % dans cette entité – une décision qui a suscité une réaction furieuse de la part de l'UEFA, qui a accusé l'instance dirigeante de mettre en vente « l'âme » du football.

Dans le cadre de ce projet, la FIFA créerait « FIFA Forward Enterprise » pour superviser les « opérations commerciales et événementielles ».

La FIFA, qui vient d’organiser une Coupe du monde à 48 équipes aux États-Unis, au Canada et au Mexique – la plus grande de l’histoire de la compétition –, conserverait le contrôle de l’entreprise, mais proposerait des participations minoritaires à des investisseurs privés afin de lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars.

ESPN et la BBC ont toutes deux indiqué que la réunion de l’UEFA se tiendrait en ligne et viserait à élaborer un plan d’action pour l' instance dirigeante du football européen.

L’UEFA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail.

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