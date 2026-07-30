Football-L'UEFA brandit la menace d'un boycott de la Coupe du monde

(Actualisé avec détails)

Les 55 pays membres de l'UEFA ont voté à l'unanimité en faveur d'un boycott de la Coupe du monde de football et des autres tournois organisés par la Fifa dans le cas où cette dernière approuverait le projet de son président, Gianni Infantino, de vendre une part de la compétition à des investisseurs privés, a déclaré jeudi l'instance dirigeante du football européen.

La Fifa a confirmé mardi son intention de créer une filiale valorisée à 20 milliards de dollars, chargée d'organiser la Coupe du monde et ses autres compétitions, et de proposer jusqu'à 20% du capital à des investisseurs extérieurs.

"Aucune équipe nationale de l'UEFA ne participera à une compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d'actualité, à moins que ce projet ne soit abandonné dans son intégralité et que des garanties fermes ne soient données quant au fait que la FIFA n'ouvrira plus jamais sa gouvernance ou ses compétitions à des investisseurs privés", déclare l'UEFA dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion virtuelle.

"La Coupe du monde ne peut pas être considérée comme un produit d'investissement. Elle fait partie du plus grand héritage sportif du football. Elle a été construite au fil des générations par les joueurs, les équipes nationales et les supporters de tous les continents", ajouté l'instance européenne.

“Aucune partie de celle-ci ne devrait jamais être cédée à des investisseurs privés. La Coupe du monde n'est pas à vendre."

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)