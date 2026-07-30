 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-L'UEFA brandit la menace d'un boycott de la Coupe du monde
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 18:09
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Actualisé avec détails)

Les 55 pays membres de l'UEFA ont voté à l'unanimité en faveur d'un boycott de la Coupe du monde de football et des autres tournois organisés par la Fifa dans le cas où cette dernière approuverait le projet de son président, Gianni Infantino, de vendre une part de la compétition à des investisseurs privés, a déclaré jeudi l'instance dirigeante du football européen.

La Fifa a confirmé mardi son intention de créer une filiale valorisée à 20 milliards de dollars, chargée d'organiser la Coupe du monde et ses autres compétitions, et de proposer jusqu'à 20% du capital à des investisseurs extérieurs.

"Aucune équipe nationale de l'UEFA ne participera à une compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d'actualité, à moins que ce projet ne soit abandonné dans son intégralité et que des garanties fermes ne soient données quant au fait que la FIFA n'ouvrira plus jamais sa gouvernance ou ses compétitions à des investisseurs privés", déclare l'UEFA dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion virtuelle.

"La Coupe du monde ne peut pas être considérée comme un produit d'investissement. Elle fait partie du plus grand héritage sportif du football. Elle a été construite au fil des générations par les joueurs, les équipes nationales et les supporters de tous les continents", ajouté l'instance européenne.

“Aucune partie de celle-ci ne devrait jamais être cédée à des investisseurs privés. La Coupe du monde n'est pas à vendre."

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 485,64 +0,92%
2CRSI
26,58 +11,40%
SANOFI
72,77 -8,95%
SOCIETE GENERALE
81,1 +5,71%
STELLANTIS
5,056 -4,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank