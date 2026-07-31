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Brest rendra hommage à Éric Roy face au PSG
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 15:15
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Brest rendra hommage à Éric Roy face au PSG

Brest rendra hommage à Éric Roy face au PSG

Un dernier rendez-vous pour le King. Le Stade brestois a annoncé qu’un hommage à Éric Roy serait organisé le dimanche 13 septembre, à l’occasion de la réception du Paris Saint-Germain à Francis-Le Blé. Le club souhaite réunir la famille, les proches et l’ensemble du peuple brestois pour saluer la mémoire de l’entraîneur disparu le 17 juin dernier.

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MJ pour SOFOOT.com

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