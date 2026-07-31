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La mère de Presnel Kimpembe a été la cible d'un crypto-rapt
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 15:05
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La mère de Presnel Kimpembe a été la cible d'un crypto-rapt

La mère de Presnel Kimpembe a été la cible d'un crypto-rapt

Pas touche au Maestro , ni à la Mèrestro . Dans la grande enquête sur les enlèvements liés à des demandes de rançons en crypto-monnaie publiée ce jeudi par Society , on apprend que la mère de Presnel Kimpembe a un temps été la cible d’un « crypto-rapt » .

L’affaire débute le 21 janvier 2025. Ce jour-là, David Balland, cofondateur de la société Ledger, spécialisée dans la création de portefeuilles destinés à sécuriser ses avoirs en crypto-monnaie, est enlevé avec sa femme et séquestré durant près de 48 heures, lors desquelles l’homme voit son auriculaire sectionné par les kidnappeurs. Les enquêteurs découvrent dans les semaines qui suivent que la ligne téléphonique ayant servi à organiser le coup borne depuis la maison d’arrêt d’Angers, où est détenu un certain Djelloul C., alias « Mexicain », détenu dans le cadre d’un autre crypto-rapt.…

BB pour SOFOOT.com

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