Football-Kash Patel et le défi décisif du FBI, assurer la sécurité de la Coupe du monde

* Le FBI est chargé de la sécurité de la Coupe du monde et assure la coordination avec le DHS, la police locale et les agences étrangères

* Le directeur, Kash Patel, met en avant les menaces liées aux drones, au terrorisme, aux fusillades de masse, à la cybersécurité et à d'autres domaines

* Kash Patel fait l'objet d'une enquête concernant son utilisation d'un avion gouvernemental

Avec 48 équipes, 36 camps de base et 11 stades, la Coupe du monde, qui débute jeudi, représente l’un des plus grands défis en matière de sécurité auxquels le FBI ait jamais été confronté.

Et cela sans compter les 3 millions de visiteurs, dont des chefs d'État, sans parler des menaces liées aux drones, aux espions, aux terroristes, aux supporters ivres, aux cartels ou aux feux d'artifice.

“C'est un défi colossal, probablement le plus grand de l'histoire du FBI, voire de l'histoire des États-Unis”, a déclaré le directeur du FBI, Kash Patel, lors d'une interview réalisée en plein vol à bord du jet Gulfstream du service de renseignement.

Lors d’une longue interview fin mai, alors que Kash Patel s’envolait de la base militaire d’Andrews, dans le Maryland, vers Dallas pour prendre la parole lors d’une conférence sur les forces de l’ordre, il a évoqué les préparatifs intensifs de l’agence pour le plus grand événement sportif au monde, sur fond de controverses et de rumeurs persistantes selon lesquelles il pourrait bientôt être limogé.

Âgé de 46 ans, Kash Patel est devenu directeur du FBI en février 2025 et a déjà présidé plusieurs enquêtes majeures, notamment celle sur le meurtre de Charlie Kirk. Mais il a déclaré qu’aucun défi ne s’apparentait vraiment à celui que représentent les grands événements sportifs, où les risques de terrorisme et autres menaces sont élevés.

“Dès ma première semaine au FBI, j’ai déclaré que nous devions nous préparer pour les Jeux olympiques, la Coupe du monde, deux courses de Formule 1 et le Super Bowl”, a-t-il déclaré. Le FBI, en collaboration avec le département de la Sécurité intérieure, était en fin de compte responsable de la protection de ces événements, “non seulement ici, mais aussi à l’étranger”, a-t-il ajouté.

Le FBI est la principale agence de renseignement américaine pour la Coupe du monde, que le pays co-organise avec le Canada et le Mexique, mais il s'appuie également sur les forces de l'ordre des États et locales. Le FBI est chargé d'effectuer 300 000 vérifications des antécédents des joueurs, des entraîneurs et du personnel, tandis que les autorités des États et locales seront chargées de la sécurité à l'extérieur des sites et contribueront aux mesures de lutte contre les drones.

ÉCOLE DE DRONES

Les drones constituent l’une des plus grandes menaces pour les matches et les villes hôtes, a-t-il déclaré. Le FBI a lancé un programme de formation à la lutte contre les drones en octobre 2025 et a jusqu’à présent formé 70 policiers locaux dans les villes américaines hôtes.

Les drones constituent “l’un des principaux moyens permettant aux personnes souhaitant mener des attaques hostiles de les mener à bien à moindre coût, à distance et sans grande préparation”, a déclaré Kash Patel.

Le FBI a également mis en place un centre d’opérations conjointes regroupant des forces de police étrangères issues de 46 des 48 pays participants — à l’exception de l’Iran et d’Haïti — afin de fournir des informations en temps réel sur les menaces provenant de leurs pays d’origine.

Ce modèle, a-t-il expliqué, s'apparente au centre d'opérations conjointes mis en place à Milan pour les Jeux olympiques d'hiver de 2026, où des responsables américains avaient coordonné leurs efforts avec la police italienne pour protéger les visiteurs et les athlètes américains.

C'est également là que Kash Patel a célébré la victoire de l'équipe américaine de hockey, médaillée d'or, en chantant, en aspergeant de bière les vestiaires et en mettant le président Donald Trump en haut-parleur. Il a fait l'objet de nombreuses critiques pour ce que certains ont qualifié de “voyage de luxe aux Jeux olympiques aux frais du contribuable”.

Ces accusations ont surgi alors que plusieurs médias faisaient état d’une consommation d’alcool prétendument excessive, ce que Patel et le FBI ont fermement nié. Patel poursuit personnellement The Atlantic pour ce qu’il qualifie de fausses informations.

Patel affirme que le voyage à Milan était une préparation essentielle pour la Coupe du monde.

“Nous avons beaucoup appris à Milan”, a-t-il déclaré.

ÉVALUATION DES MENACES

Par ailleurs, Reuters a examiné l’évaluation conjointe des menaces de 78 pages réalisée en mai par le FBI et le DHS pour la Coupe du monde, qui illustre la complexité de la sécurisation du tournoi. Elle détaille une multitude de menaces à l’échelle nationale et spécifiques à chacune des villes hôtes et des camps de base, et formule des recommandations à l’intention des forces de l’ordre locales dans les 11 villes américaines accueillant la Coupe du monde.

Il indique que la présence de Donald Trump aux matches compliquera les efforts de sécurité et souligne une menace accrue pour les forces de l'ordre et la sécurité des sites si elles sont prises pour des agents de la Garde nationale ou de l'ICE (agence de contrôle de l'immigration).

“Les conflits récents au Moyen-Orient, notamment avec l’Iran, ont trouvé un écho auprès de certains extrémistes violents basés aux États-Unis et de certains auteurs de crimes haineux, et pourraient exacerber davantage les sentiments anti-américains, anti-israéliens, antisémites ou antimusulmans”, indique l’évaluation.

L'évaluation détaille spécifiquement les inquiétudes concernant les deux matches de groupe de l'Iran au SoFi Stadium, juste à la périphérie de Los Angeles, notamment les manifestations violentes de supporters de l'équipe ou d'opposants au gouvernement iranien.

Kash Patel a déclaré que l’Iran était responsable d’une cyberattaque contre le métro de Los Angeles en mars, qui a paralysé certaines parties du réseau. Le groupe pro-iranien Ababil of Minab a revendiqué cette attaque.

AIR PATEL

Kash Patel a été critiqué par les démocrates du Congrès pour son utilisation d’avions gouvernementaux, et les législateurs ont demandé au GAO (Government Accountability Office) d’ouvrir une enquête.

Ces accusations sont injustes, a déclaré Kash Patel. Conformément à la loi, il ne peut pas voyager en avion commercial et doit rembourser le bureau pour ses déplacements personnels.

Selon les réponses du FBI au GAO, Kash Patel a effectué moins de vols personnels que ses deux prédécesseurs et a remboursé le gouvernement comme requis.

Le FBI a indiqué au GAO que Kash Patel s'est rendu 11 fois à son domicile privé en 2025, soit près de deux fois moins de voyages par an que l'ancien directeur Christopher Wray et plus d'un tiers de moins que l'ancien directeur James Comey.

L'enquête est toujours en cours et devrait s'achever l'année prochaine, a déclaré un porte-parole du GAO à Reuters.

Il a également permis à l'agence d'économiser des millions de dollars en décollant de la base militaire d'Andrews plutôt que de l'aéroport national Ronald Reagan, a déclaré Kash Patel.

“Nous utilisons les aérodromes militaires du gouvernement dès que nous en avons l'occasion”, a-t-il déclaré.

Reuters a remboursé au FBI le billet aller simple du reporter.

(Reportage Jana Winter; version française Zakarya Meliani)