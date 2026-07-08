Football-Hossam Hassan prolongé à la tête de l'Égypte

La Fédération égyptienne de football (EFA) a annoncé mercredi avoir approuvé la prolongation du contrat du sélectionneur national Hossam Hassan, après le parcours réussi de l'Égypte lors de la Coupe du monde.

Dans un communiqué, l'EFA rapporte son président Hany Abo Rida a annoncé que le conseil d'administration avait validé le renouvellement des contrats de Hossam Hassan, sélectionneur de l'équipe nationale, et d'Ibrahim Hassan, directeur de l'équipe.

Nommé en février 2024, Hossam Hassan, 59 ans, avait conduit l'Égypte jusqu'aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Il avait par ailleurs déclaré récemment travailler avec la sélection sans contrat depuis février 2026.

Sous sa direction, l'Égypte a signé sa première victoire en Coupe du monde en battant la Nouvelle-Zélande (3-1) dans le groupe G.

Les Pharaons ont ensuite éliminé l'Australie aux tirs au but en seizièmes de finale, leur premier match à élimination directe dans une Coupe du monde, avant de s'incliner face à l'Argentine (3-2), championne du monde en titre, aux portes des quarts de finale.

Selon les médias locaux, le nouveau contrat de Hossam Hassan courra jusqu'en 2030.

(Mohamed Yossry; version française Zakarya Meliani)