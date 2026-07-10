Le taux de réussite des penalties est le plus bas depuis au moins 60 ans

Le taux de réussite des penalties est le plus bas depuis au moins 60 ans

Ce n’est pas pour autant qu’il faut en rater d’autres. 65 %. Voici le (maigre) taux de réussite des tireurs de penalty de cette Coupe du monde 2026. Sur les 60 penalties tentés lors de ce Mondial, 21 ont été manqués. En temps normal, quatre penalties sur cinq sont marqués.

Un record depuis 1966

Aucune édition de Coupe du monde n’avait été aussi peu prolifique en penos , en tous cas depuis 60 ans qu’Opta recense cette statistique. Et pourtant, les gardiens sont aujourd’hui sommés de quitter leur ligne de but après le départ du ballon, ce qui donne l’avantage au frappeur.…

UL pour SOFOOT.com