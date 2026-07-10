PHOTO D'ARCHIVE : Un Airbus A320 de la compagnie EasyJet se prépare à décoller de l'aéroport de Cointrin, à Genève

EasyJet a donné son ‌accord de principe à une offre de rachat de 5,7 milliards de ​livres sterling (6,69 milliards d'euros) émanant d'Apollo Global, a annoncé vendredi la compagnie aérienne low-cost britannique, rejetant ainsi la proposition de son concurrent ​Castlelake, dont le prix est plus bas.

L'offre de 7,15 livres par action formulée par Apollo ​est supérieure d'environ 3,6% à la ⁠dernière proposition de Castlelake et pourrait marquer le début d'une ‌bataille pour le rachat de la compagnie aérienne cotée à Londres.

A la Bourse de Londres, vers 07h50 GMT, l'action ​easyJet grimpe de ‌13,26%, après avoir atteint en séance son plus haut ⁠niveau depuis près de quatre ans et demi, tout en restant en dessous du prix proposé par Apollo. EasyJet est en tête ⁠de l'indice FTSE ‌Midcap, qui avance de 0,45% au même moment.

Le conseil d'administration ⁠d'easyJet a dit ne plus être disposé à recommander la ‌proposition de Castlelake, à 6,90 livres par action, sur ⁠laquelle les deux parties avaient pourtant trouvé un accord ⁠de principe quelques ‌jours auparavant.

"L'offre en numéraire proposée permet un résultat plus avantageux aux actionnaires ​d’easyJet en leur garantissant une ‌valeur en numéraire supérieure à celle de la dernière proposition de Castlelake", ont souligné easyJet ​et Apollo dans un communiqué conjoint.

Apollo doit désormais formuler une offre ferme sur easyJet d’ici le 7 août ou y ⁠renoncer. Castlelake, quant à lui, a jusqu’au 3 août pour se décider.

"Apollo croit en la stratégie actuelle d’easyJet visant à faire évoluer et à renforcer le modèle des compagnies aériennes low-cost", a-t-il le fonds américain.

(Rédigé par Yamini Kalia et Yadarisa Shabong; version française Matthieu Huchet; ​édité par Claude Chendjou)