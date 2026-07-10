Un feu de forêt fait au moins 11 morts près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne

Un hélicoptère survole le 3 juillet 2026 un feu de forêt faisant rage près de La Bisbal de l'Empordà, dans le nord-est de l'Espagne, depuis contrôlé ( AFP / STRINGER )

Un feu de forêt qui s'est déclenché en fin de journée jeudi près d'Almeria, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, a fait au moins 11 morts, dont certains ont été retrouvés dans leur véhicule et pourraient être des étrangers, un bilan dramatique qui dépasse celui de l'ensemble de 2025.

"Pour le moment, nous avons la confirmation que 11 personnes ont perdu la vie dans l'incendie de Los Gallardos et il n'y a pas de mots pour exprimer une telle douleur", a déclaré vendredi le conseiller andalou chargé des situations d'urgence, Antonio Sanz, dans une vidéo publiée sur le réseau social X.

Un premier bilan du gouvernement régional d'Andalousie faisait état de 12 morts mais "la recherche de possibles victimes se poursuit", a ajouté M. Sanz.

Il a également précisé qu'il y avait huit blessés, dont quatre plus grièvement, dans cet incendie qui, pour l'instant, a ravagé environ 3.150 hectares.

"Immense tristesse et désolation face aux terribles conséquences de l'incendie qui affecte la province d'Almería", a réagi sur X le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, présentant ses condoléances aux familles de victimes.

Pays en première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues, dès le printemps, puis l'été, avec des températures dépassant parfois les 40°C, créant les conditions pour des feux dévastateurs.

Littoral très touristique

En 2025, plus de 393.000 hectares ont été ravagés par les flammes en Espagne, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS), soit les pires feux de l'histoire récente du pays. Dans ces incendies, plus de 8.000 au total, huit personnes avaient été tuées, 86 blessées et plus de 42.000 évacuées, d'après le ministère de l'Intérieur.

Pour l'incendie de Los Gallardos, les services de la région ont précisé que "les décès se sont produits dans le hameau de Bédar et certains ont été retrouvés dans leurs véhicules".

Le responsable des situations d'urgence a évoqué une "journée véritablement tragique", au cours de laquelle s'est déclenché cet incendie "très complexe, très rapide, fulgurant", dans une zone où se trouvent de nombreux ravins et des habitations dispersées en milieu forestier, à quelques kilomètres de la côte d'Almería, sur le littoral méditerranéen très touristique de l'Espagne.

"Tout semble indiquer que, pour les personnes décédées, nous avons affaire pour la majorité, voire la totalité, à des étrangers", a ajouté M. Sanz, qui a cependant précisé qu'il était "logiquement impossible de le confirmer tant que l'identification n'aura pas été établie".

Selon les premières investigations, une partie des victimes auraient été piégées par les flammes en tentant de fuir le feu, dans cette zone à la "topographie épouvantable".

Quatre d'entre elles se trouvaient dans une voiture qui, d'après M. Sanz, avait le volant placé à droite, ce qui laisse penser qu'elles pourraient être de nationalité britannique.

Les sept autres auraient tenté de fuir à pied, selon les premières hypothèses.

Plus de 400 membres de différents corps, parmi lesquels 150 pompiers régionaux dotés de moyens aériens et des membres de l'Unité militaire d'urgence (UME), continuent de lutter contre un feu qui "a progressé très rapidement", a souligné M. Sanz.

Vague de chaleur en cours

L'Unité militaire d'urgence (UME), l'unité d'urgence de l'armée dédiée aux situations d'urgence les plus délicates, "sera déployée dans les prochaines heures sur le terrain", ajoutent encore les autorités.

Les habitants de plusieurs quartiers ont été évacués face au sinistre et une femme, blessée par des brûlures, et une autre personne, intoxiquée par les fumées, ont été acheminées vers un hôpital local.

Une cinquantaine de personnes sont par ailleurs hébergées dans un centre culturel et plusieurs routes ont été coupées en raison du sinistre.

Le numéro des secours "a géré plus de 150 appels de citoyens signalant l'incendie ; les premiers indiquaient que les flammes se trouvaient au kilomètre 511 de la (route nationale) N-340A. Dans ces premiers avertissements, les témoins affirmaient qu'un câble était tombé, à l'origine de l'incendie, et que les flammes s'étaient propagées rapidement à la zone forestière proche de la route", conclut le communiqué.

Une vague de chaleur traverse actuellement l'Espagne, et plusieurs zones d'Andalousie avaient été placées en alerte orange au cours des derniers jours.

Fin mai, Pedro Sanchez avait assuré que l'Espagne allait déployer durant l'été "le plus important" dispositif jamais mobilisé contre les incendies.

Ces derniers jours, plusieurs incendies se sont déclarés sur le territoire espagnol, notamment un désormais contrôlé, qui a ravagé plus de 2.000 hectares en Catalogne (nord-est), à quelques kilomètres à peine de la très touristique Costa Brava.