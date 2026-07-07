Football/Coupe du monde: Longtemps attaché aux Bleus, Issa Diop défie désormais Mbappé avec le Maroc

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Huitièmes de finale - Canada - Maroc

Le défenseur central marocain Issa Diop avait le choix ‌entre le Maroc et le Sénégal, mais il a longtemps assuré ne vouloir jouer que pour la France.

Il aura désormais la lourde ​tâche de tenter de contenir Kylian Mbappé en quart de finale jeudi, une situation qui ajoute un intérêt particulier à l'affiche de Boston.

Âgé de 29 ans, Issa Diop est né à Toulouse d'un père sénégalais et d'une mère marocaine. Son grand-père a été l'un ​des premiers sélectionneurs du Sénégal, mais le défenseur n'a longtemps eu d'yeux que pour la France, repoussant à plusieurs reprises les sollicitations du Maroc et du Sénégal changer de ​nationalité sportive.

Il y a sept ans, alors qu'il évoluait avec l'équipe ⁠de France Espoirs, il déclarait à Canal+ :

"Je suis né en France, je suis Français, je dois tout à la France ‌et aller dans une autre sélection parce que j'ai pas été en équipe de France ça serait un petit peu hypocrite de ma part parce que ce serait aller dans une sélection par défaut."

Des propos ​qui avaient suscité une vive réaction sur les ‌réseaux sociaux lorsqu'il a finalement choisi de représenter le Maroc en mars dernier, renforçant un ⁠secteur défensif en manque de solutions à l'approche de la Coupe du monde.

Mais ces critiques se sont estompées après son rôle décisif contre les Pays-Bas en seizièmes de finale. Auteur du but égalisateur dans le temps additionnel, il a permis aux siens d'arracher la ⁠prolongation avant une qualification obtenue ‌aux tirs au but.

Issa Diop a également apporté une précieuse stabilité défensive après la retraite internationale du capitaine ⁠Romain Saïss à l'issue de la Coupe d'Afrique des nations en janvier et la blessure de Nayef Aguerd en mars.

Le joueur, ‌qui évolue en Premier League depuis huit saisons sous les couleurs de West Ham United puis de Fulham, a ⁠été convaincu de rejoindre les Lions de l'Atlas par le sélectionneur Mohamed Ouahbi.

TITULAIRE INCONTOURNABLE

Issa Diop ⁠a honoré sa première sélection en ‌mars lors d'un match amical contre l'Équateur et s'est depuis imposé comme titulaire en défense centrale aux côtés de Chadi Riad, le ​joueur de Crystal Palace.

"J'ai découvert quelqu'un d'investi, qui a un mode ‌de vie assez marocain et qui se rend très souvent dans le pays", a déclaré Mohamed Ouahbi.

"Il ne faut pas trop s'attarder sur le passé mais ​plutôt regarder vers l'avenir. Ce qui compte avant tout, c'est son attitude sur le terrain. Je suis convaincu qu'il sera un élément très positif pour le Maroc et nous l'avons accueilli à bras ouverts."

Son égalisation face aux Pays-Bas est intervenue dès la ⁠première minute du temps additionnel, d'une tête puissante sur un centre de Chemsdine Talbi.

"Je suis monté, je sais pas trop ce que je faisais là. C'était la fin du match. J'ai essayé d'aller dans un espace et de marquer", a-t-il raconté.

Jeudi, Issa Diop devra toutefois se concentrer avant tout sur ses tâches défensives, sans état d'âme ni loyauté partagée, alors que le Maroc tentera de créer la surprise contre la France et d'atteindre les demi-finales du Mondial pour la deuxième fois consécutive.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta; version française ​Zakarya Meliani, édité par Benoit Van Overstraeten)