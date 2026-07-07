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Football/Coupe du monde-Les Argentins, émus aux larmes, savourent leur qualification renversante
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 22:46

Submergé mardi par l'émotion après la victoire in extremis de l'Argentine face à l'Égypte (3-2) en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur Lionel Scaloni a reconnu avoir versé quelques larmes aux côtés de son capitaine Lionel Messi, soulignant le caractère "incroyable" de cette qualification.

Menés de deux buts à onze minutes de la fin du temps réglementaire, les Argentins ont finalement trouvé les ressources pour revenir au score, grâce à Cristian Romero et Lionel Messi, puis l'emporter, dans le temps additionnel, avec un but d'Enzo Fernández.

Les champions du monde en titre ont ainsi évité l'élimination inattendue qui se profilait face à la formation nord-africaine.

"Je suis toujours quelqu'un d'émotif. Parfois, les larmes viennent toutes seules", a déclaré Lionel Scaloni aux journalistes. "J'ai aussi pleuré dans le vestiaire. Les joueurs m'appellent même 'le pleurnicheur', mais cela m'est égal."

"Pour ceux d'entre nous qui avons joué au football pendant vingt ans, ressentir à nouveau ce que nous avons vécu aujourd'hui est quelque chose d'incroyable", a-t-il ajouté. "Je pense que la plupart des sélectionneurs qui ont été joueurs choisissent ce métier pour des journées comme celle-ci, pour ces émotions et cette montée d'adrénaline".

Le sélectionneur argentin a expliqué qu'il n'avait jamais eu le sentiment que le match lui échappait, malgré les deux buts d'avance pris par l'Égypte. "J'ai toujours senti que le match pouvait tourner en notre faveur. Au-delà du score, je ne trouvais pas que l'équipe jouait mal. On se créait des occasions", a-t-il affirmé.

PROGRÈS

Lionel Scaloni a souligné que la prestation de mardi représentait un progrès considérable par rapport au tour précédent, lorsque l'Argentine avait dû attendre les prolongations pour venir à bout du Cap-Vert (3-2) au terme d'un match particulièrement éprouvant sur le plan physique.

"Contre le Cap-Vert, la situation était pire. Là, nous avions vraiment semblé en difficulté", a-t-il expliqué. "Aujourd'hui, même lorsque nous étions menés, je gardais le sentiment qu'on finirait par obtenir une occasion et qu'on pourrait renverser le scénario. On a joué un football totalement différent."

Le technicien a également rendu hommage à son capitaine Lionel Messi, 39 ans, qui a manqué un penalty en première période mais qui a ensuite inspiré l'incroyable remontée de son équipe avec un but et une passe décisive. L'attaquant a lui aussi été aperçu en larmes après le coup de sifflet final.

"Je suis convaincu qu'il joue au football pour vivre des moments comme celui-ci. Le voir ressentir de telles émotions à ce stade de sa carrière est difficile à décrire", a déclaré Lionel Scaloni.

"C'était un moment inoubliable, l'un des plus beaux que j'aie vécus", a ajouté le sélectionneur. "Quoi qu'il arrive désormais, cette équipe me donne le sentiment qu'elle ne cesse jamais d'y croire, même lorsque tout semble aller contre elle."

L'Argentine affrontera la Suisse ou la Colombie en quarts de finale samedi à Kansas City.

(Gabriel Araujo; version française Zakarya Meliani)

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