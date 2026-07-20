Football/Coupe du monde-La Fifa enquête sur les incidents ayant suivi la finale Espagne-Argentine

La Fifa a désigné un procureur disciplinaire et éthique chargé d’enquêter sur la bagarre qui a éclaté au terme de la finale de la Coupe du monde de football remportée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0) après prolongation.

Les esprits se sont échauffés après que l’Espagne a décroché son deuxième titre mondial grâce à un but de l’ailier Ferran Torres en prolongation. L’Argentine évoluait déjà à dix depuis la 93e minute du temps réglementaire, après l’expulsion d’Enzo Fernández à la suite d'un deuxième carton jaune.

Au coup de sifflet final, le milieu argentin Leandro Paredes s’est accroché avec plusieurs joueurs espagnols, dont le défenseur Eric García et le milieu Gavi, déclenchant une altercation plus large entre les joueurs des deux équipes.

Des échauffourées ont opposé les deux camps, qui ont dû être séparés, tandis que le sélectionneur de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, tentait de ramener le calme au terme d’une finale sous haute tension.

Aucun calendrier n’a été communiqué concernant la conclusion de l’enquête.

(Reportage Tommy Lund à Gdansk et Karan Prashant Saxena à Bangalore; version française Zakarya Meliani)