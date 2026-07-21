Le programme des matchs amicaux des clubs français

Ferran Torres et les Espagnols sur des jet-ski, les autres au boulot. En attendant la reprise progressive des internationaux, et alors que le PSG a repris ce lundi sans ses internationaux, la plupart des clubs de Ligue 1 poursuivent leur préparation d’avant-saison . La première journée de Ligue 1 est prévue le 21 août, avec un sympathique Marseille-Strasbourg.

Lyon, premier club européen à reprendre la compétition

L’OL, premier club français à reprendre la compétition par le troisième tour préliminaire de Ligue des champions contre le Sparta Prague, le 4 ou 5 août prochain, poursuit sa préparation à Herzogenaurach. En Allemagne, il se frotte à Wolfsburg et au Real Betis les 24 (14 heures) et 29 juillet (20 heures) prochains .…

UL pour SOFOOT.com