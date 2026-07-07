Football/Coupe du monde-L'Egypte victime d'une injustice arbitrale, dit Hassan

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a déclaré mardi qu'il ne regarderait plus le moindre match de la Coupe du monde, exprimant sa frustration après ce qu'il a dénoncé comme des erreurs d'arbitrage responsables selon lui de l'élimination de son équipe face à l'Argentine (3-2) en huitièmes de finale.

Alors qu'ils menaient de deux buts à onze minutes de la fin du temps réglementaire, les Égyptiens ont craqué face aux offensives de l'Argentine, championne du monde en titre, qui les a privés d'un exploit retentissant dans l'histoire du tournoi.

L'équipe nord-africaine ne méritait pas ce scénario cruel après avoir été la meilleure sur le terrain, mardi, à Atlanta, a dit Hossam Hassan.

"Ce qui nous est arrivé n'est pas juste", a-t-il dit en conférence de presse. "Nous aurions dû obtenir un penalty. Un but nous a aussi été refusé, et je ne sais toujours pas pourquoi il l'a été."

"Je rentre chez moi et je ne regarderai plus aucun match de cette compétition", a ajouté le sélectionneur égyptien.

Mohamed Salah et ses coéquipiers ont cru une première fois avoir creusé l'écart quand Mostafa Zico a marqué à la 62ème minute. Mais après intervention de la VAR, l'arbitre français François Letexier a estimé qu'une faute égyptienne avait été commise au début de l'action.

Les Égyptiens ont en fin de rencontre réclamé, en vain, un penalty après un tirage de maillot sur Hamdy Fathy, alors que le score était de 2-2. Leur frustration a été d'autant plus grande que, dans la foulée, l'Argentine est repartie à l'attaque et a inscrit le but victorieux (90e+3).

"Même si les buts encaissés sont venus d'erreurs de notre part, la plus grande erreur est de ne pas obtenir ce à quoi on a droit de la part de ceux qui prennent les décisions", a déclaré Hossam Hassan lors de sa conférence de presse, durant laquelle ses critiques de l'arbitrage ont pris une large place.

"Je suis quelqu'un qui déteste perdre. Et lorsqu'il s'agit d'une défaite qui paraît aussi injuste que celle d'aujourd'hui, je ne peux que demander aux supporters de ne pas être tristes. Nous voulions tellement leur offrir davantage de joie".

"Mais ce qui m'a rendu heureux", a poursuivi le sélectionneur égyptien, "c'est que mes joueurs ont appliqué notre plan de jeu à de nombreuses reprises et qu'ils ont réalisé une très bonne prestation".

L'Égypte a surpris en adoptant une approche résolument offensive dès le début de la rencontre, à rebours de la stratégie habituelle de Hossam Hassan davantage axée sur la solidité défensive et les contre-attaques.

Ce choix a permis aux Égyptiens d'ouvrir rapidement le score, même si les parades décisives de leur gardien Mostafa Shobeir ont été essentielles pour préserver leur avantage jusqu'à la mi-temps.

"Je suis très, très satisfait des efforts fournis par mes joueurs", a dit Hossam Hassan. "La plupart d'entre eux évoluent dans le championnat égyptien, alors que de nombreuses autres sélections s'appuient sur des joueurs basés en Europe et baignés dans cet environnement professionnel".

"Et pourtant", a-t-il poursuivi, "avec un groupe composé majoritairement de joueurs locaux - à l'exception de Mohamed Salah et Omar Marmoush - nous avons été capables de rivaliser avec n'importe quelle équipe."

(Reportage de Mark Gleeson; version française Zakarya Meliani, édité par Jean Terzian)