Football/Coupe du monde-Justin Bieber participera au concert de la finale

La Fifa et Global Citizen, une organisation mobilisant des millions de personnes dans la lutte contre l'extrême pauvreté, ont annoncé que le chanteur canadien Justin Bieber participerait au concert prévu à dla mi-temps de la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, au New York-New Jersey Stadium.

Justin Bieber rejoint à l'affiche Madonna, Shakira et le groupe BTS, déjà annoncés au préalable pour cet évènement.

Le chanteur nigérian Burna Boy, dont le titre Dai Dai enregistré avec Shakira continue de rencontrer un important succès international, figurera lui aussi au programme de cette prestation de 11 minutes.

La programmation artistique du spectacle est assurée par Chris Martin, le leader du groupe Coldplay.

Cette initiative vise à recueillir 100 millions de dollars afin d'élargir l'accès à une éducation de qualité et aux opportunités liées au football pour les enfants dans le monde. Plus de 50 millions de dollars ont déjà été collectés, notamment grâce au versement d'un dollar pour chaque billet vendu pour les matches de la Coupe du monde.

Des personnages de Sesame Street et des Muppets participeront également au spectacle.

(Reportage de Julien Pretot; version française Zakarya Meliani)