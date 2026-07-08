Football/Coupe du monde-Falcao fustige le football colombien après l'élimination face à la Suisse

La Colombie a quitté la Coupe du monde de football sans avoir connu la défaite dans le temps réglementaire, mais le cœur lourd après une nouvelle élimination aux tirs au but. Radamel Falcao, meilleur buteur de l'histoire de la sélection, en conçoit une vive amertume.

Les Sud-Américains ont été éliminés en huitièmes de finale mardi, la Suisse s'imposant aux tirs au but (4-3) après un match tendu conclu sur un score nul (0-0) à Vancouver. Un revers qui a mis fin aux espoirs colombiens d'atteindre les quarts de finale.

Le pays avait déjà été sorti aux tirs au but lors de la Coupe du monde 2018 ainsi qu'aux Copa America 2019 et 2021.

Consultant pour ESPN durant le tournoi, Radamel Falcao a estimé que cette défaite révélait des problèmes plus profonds au sein du football colombien.

"C'est dommage au vu des occasions que nous avons eues ; nous n'avons pas su les concrétiser", a-t-il déploré.

"À ce niveau d'une compétition comme celle-ci, les adversaires sont d'une telle qualité qu'ils ne vous pardonnent rien. Et une fois de plus, comme cela nous est arrivé si souvent, c'est lors de la séance de tirs au but que notre football a vu ses ambitions s'envoler.

"Nous devons travailler sur notre football, dans nos clubs comme en équipe nationale. Il faut vraiment se pencher sur cette question, car les désillusions se sont accumulées."

Radamel Falcao a ensuite vivement critiqué l'organisation du football colombien, rappelant que le pays ne compte que 36 clubs professionnels, dont 20 en première division et 16 en deuxième.

"La formation de nos jeunes doit être améliorée", a-t-il ajouté. "Il est inacceptable que nous n'ayons pas de troisième division professionnelle.

"C'est une honte que notre football manque de compétitivité et entretienne la médiocrité ainsi qu'une certaine forme de confort, avec des clubs qui n'investissent pas parce qu'ils savent qu'ils ne risquent pas la relégation."

La Colombie avait pourtant terminé en tête du groupe K après des victoires contre l'Ouzbékistan et la RD Congo, ainsi qu'un match nul face au Portugal, avant d'éliminer le Ghana en seizièmes de finale.

Le milieu de terrain Jhon Arias, titulaire face à la Suisse, a toutefois préféré retenir une note d'espoir.

"S'il y a bien une chose qui nous définit, c'est notre capacité à nous relever", a-t-il déclaré.

"Espérons que cette journée marque un nouveau départ et nous permette enfin d'aller jusqu'au bout. On en a assez de toujours échouer si près du but."

(Reportage Fernando Kallas; version française Zakarya Meliani, édité par Sophie Louet)