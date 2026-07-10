Un pilier du Sénégal annonce sa retraite internationale

La fin d’une ère. Dans un communiqué publié par Le Quotidien , le joueur d’Al-Nassr a officialisé sa retraite internationale. Une décision qu’il avait déjà annoncée après la finale de la CAN, mais qui est cette fois couchée noir sur blanc. « J’ai tout sacrifié pour ce drapeau. J’ai donné le meilleur de moi-même et j’ai toujours combattu avec hargne pour notre Patrie », a écrit le joueur de 34 ans. Mané sort d’un Mondial décevant, comme tout le Sénégal : deux défaites en phase de groupes, une maigre victoire face à l’Irak, puis une élimination contre la Belgique après avoir mené 2-0 jusqu’à la 86 e minute.

Meilleur buteur de l’histoire de la sélection sénégalaise

Deuxième joueur le plus capé de l’histoire du Sénégal avec 130 sélections , derrière Idrissa Gueye (135), Nianthio est surtout le meilleur buteur des Lions de la Teranga avec 54 réalisations . Il repart avec une Coupe d’Afrique des nations et demie, en attendant évidemment le verdict du TAS. L’ancien joueur de Liverpool souhaite désormais mettre son expérience au service du pays, dans un staff, sur un banc ou au sein des instances. « Demain, c’est avec plaisir que je mettrai mon expérience au service de la Nation », a-t-il assuré.…

MJ pour SOFOOT.com