Football/Coupe du monde-Face à l'Angleterre, la Norvège mise sur plus que le seul Haaland

Erling Haaland a conduit la Norvège jusqu’à son tout premier quart de finale de Coupe du monde, suscitant un immense enthousiasme à travers tout le pays, mais pour l’ancien international Morten Gamst Pedersen, cette épopée ne saurait se résumer aux seuls buts de l’attaquant vedette.

La Norvège affrontera l’Angleterre samedi à Miami pour une place dans le dernier carré.

En atteignant les quarts de finale, les Scandinaves font déjà mieux que leur performance de 1998, lorsqu’ils avaient atteint les huitièmes de finale après une victoire restée célèbre contre le Brésil, avant de s’incliner face à l’Italie.

Une grande partie de l’attention s’est naturellement portée sur Erling Haaland, auteur de sept buts dans le tournoi. Mais Morten Gamst Pedersen balaie l’idée selon laquelle l’équipe de Ståle Solbakken dépendrait exclusivement de son buteur star.

"Vous avez des joueurs de classe mondiale comme Erling, mais aussi Martin Ødegaard, Jørgen Strand Larsen, Alexander Sørloth, Sander Berge ou encore Oscar Bobb", a-t-il déclaré à Reuters.

"Ce sont tous des internationaux qui évoluent en Premier League ou dans les plus grands championnats européens".

"Tout le monde sait qu’Erling est la figure de proue de cette équipe, mais ce groupe est avant tout très soudé", a-t-il poursuivi. "On dirait presque une bande de copains en vacances. Ils vivent cette aventure ensemble, prennent du plaisir et savourent chaque instant."

Morten Gamst Pedersen estime que la principale force de la Norvège réside dans la stabilité de son effectif et la qualité présente à tous les postes, avec également des remplaçants capables de faire basculer un match.

L'Angleterre toutefois le défi le plus relevé rencontré jusqu’ici par les Norvégiens.

S’il reconnaît le danger incarné par Harry Kane, Jude Bellingham et l’impressionnante richesse offensive anglaise, l’ancien milieu des Blackburn Rovers, où il a disputé 348 matches toutes compétitions confondues, estime que la pression pèsera davantage sur les hommes de Thomas Tuchel.

"En Norvège, c’est l’euphorie totale. On a presque l’impression de marcher sur l’eau", a dit Morten Gamst Pedersen. "En Angleterre, la pression médiatique et populaire est immense."

L’ancien international, fort de ses 83 sélections, juge que la rigueur défensive sera tout aussi déterminante que l’efficacité d’Erling Haaland si la Norvège veut poursuivre son rêve.

Il a notamment salué l’engagement collectif affiché depuis le début du tournoi, citant la prestation remarquable du gardien Ørjan Nyland lors de la victoire contre le Brésil (2-1) en huitième de finale.

"Il faut être courageux. Il faut jouer le match, pas l’événement", a-t-il insisté.

Même si l’Angleterre, en quête d’un premier titre mondial depuis 1966, part favorite, Morten Gamst Pedersen met en garde contre toute sous-estimation d’une équipe norvégienne portée par la confiance et une dynamique exceptionnelle.

"L’Angleterre sera naturellement favorite en raison de son statut et de son histoire dans le football", a-t-il conclu. "Mais on sait aussi qu'on est capables de battre n’importe qui."

(Reportage de Karan Prashant Saxena; version française Zakarya Meliani)