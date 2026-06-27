Football/Coupe du monde-Deschamps retrouve les Bleus après le décès de sa mère

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a retrouvé les Bleus au Mondial après un bref séjour en France lié au décès de sa mère, a annoncé samedi la Fédération française de football.

"Didier est avec nous", a indiqué la fédération dans un message adressé aux medias.

Didier Deschamps, qui a conduit la France au titre mondial en 2018 et jusqu'à la finale en 2022, n'a pas assisté à la victoire de son équipe vendredi contre la Norvège (4-1).

Ce succès permet aux Bleus de terminer en tête de leur groupe I et de bénéficier d'un calendrier de déplacement moins contraignant pour la suite de la compétition.

Basée à Boston, l'équipe de France doit affronter la Suède en seizièmes de finale, mardi dans le New Jersey.

(Reportage Julien Pretot, rédaction William Schomberg; version française Zakarya Meliani)