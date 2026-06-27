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Le mea culpa de Fernando Muslera
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 18:38

Le mea culpa de Fernando Muslera

Le mea culpa de Fernando Muslera

Il avait les mots mais n’a pas rendu accro. Auteur d’une nouvelle bourde sur l’unique but de l’Espagne lors du troisième match de ce groupe H (0-1), Fernando Muslera s’est excusé de sa performance en zone mixte .

Deux bourdes en deux matchs

« Je n’aurais jamais imaginé souffrir autant à cause de ce sport, surtout compte tenu du travail que j’ai fourni pour me préparer pour la Coupe du monde Comme je l’ai dit à mes coéquipiers dans le vestiaire, je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait une bonne Coupe du monde. Je leur ai présenté mes excuses, ainsi qu’à tout le peuple uruguayen, même si cela ne suffit pas », a-t-il déclaré. L’actuel gardien d’Estudiantes, passé par la Lazio et Galatasaray avait déjà concédé un but gag après une sortie totalement manquée lundi lors du match nul face au Cap-Vert (2-2).…

LB pour SOFOOT.com

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