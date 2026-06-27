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Le cadre détonnant de la Suède pour préparer sa rencontre face à la France
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 19:13

Le cadre détonnant de la Suède pour préparer sa rencontre face à la France

Le cadre détonnant de la Suède pour préparer sa rencontre face à la France

Ambiance déstructurée. Depuis mercredi, avant son dernier match de poule face au Japon (1-1), la Suède a fait du Toyota Stadium, l’antre habituelle du FC Dallas, son terrain d’entraînement . Pourtant les Blågult ont eu quelques surprises depuis leur arrivée.

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LB pour SOFOOT.com

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