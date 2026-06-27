Le cadre détonnant de la Suède pour préparer sa rencontre face à la France
Ambiance déstructurée. Depuis mercredi, avant son dernier match de poule face au Japon (1-1), la Suède a fait du Toyota Stadium, l’antre habituelle du FC Dallas, son terrain d’entraînement . Pourtant les Blågult ont eu quelques surprises depuis leur arrivée.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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