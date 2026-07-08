Football/Coupe du monde-Des Norvégiens rompus au jeu anglais, un avantage ? Non, dit Solbakken

Le fait que des joueurs norvégiens évoluent dans l'élite anglaise ne constitue pas un avantage pour la sélection scandinave au moment d'affronter samedi l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde, a déclaré Ståle Solbakken, estimant que les meilleurs éléments anglais jouent à l'étranger.

Si la Norvège dispose d'un contingent de joueurs issus de la première division anglaise - la Premier League -, aux premiers rangs desquels son attaquant vedette Erling Haaland (Manchester City) et son capitaine Martin Ødegaard (sacré champion d'Angleterre avec Arsenal lors de la saison écoulée), son sélectionneur a rappelé que les deux principaux buteurs anglais - Harry Kane et Jude Bellingham - évoluaient respectivement en Allemagne (Bayern Munich) et en Espagne (Real Madrid).

Harry Kane est en course pour remporter un nouveau Soulier d'or avec six réalisations dans cette Coupe du monde, tandis que le milieu de terrain Jude Bellingham a également apporté sa contribution avec quatre buts, dont deux lors de la victoire de l'Angleterre face au Mexique (3-2) en huitièmes de finale.

"Je ne sais pas si c'est un avantage. Certains de nos joueurs ont évidemment affronté de nombreux internationaux anglais", a dit mercredi Ståle Solbakken en conférence de presse. "Les deux meilleurs joueurs anglais n'évoluent peut-être même pas en Premier League. Ils jouent en Espagne et en Allemagne, donc on peut aussi voir les choses sous cet angle."

Le sélectionneur de la Norvège a admis que l'exploit retentissant réalisé face au Brésil (2-1), synonyme d'une place inédite en quarts de finale de la Coupe du monde, a renforcé la confiance de son équipe. Il a toutefois mis en garde contre tout excès d'optimisme. "Je pense que ça nous a donné davantage de confiance, mais chaque match a sa propre histoire", a-t-il dit.

"Je ne crois pas qu'aucune des équipes qu'on a affrontées jusqu'à présent dans cette Coupe du monde nous ait sous-estimés", a-t-il poursuivi. "Toutes les équipes effectuent leur analyse, beaucoup d'analyses même, donc il n'y a aucun secret. C'est également le cas pour ce match."

Plus tôt cette semaine, Ståle Solbakken avait signalé que certains de ses joueurs ne se trouvaient pas au meilleur de leur forme. Il a déclaré mercredi que cela n'était plus le cas: "Tout va bien désormais, tous les joueurs sont en bonne santé. Aucun joueur n'est malade".

Il a par ailleurs salué les qualités de leader d'Erling Haaland, "sur et en dehors du terrain". L'attaquant norvégien est lui aussi en lice pour le Soulier d'or avec sept buts, soit un de moins que l'Argentin Lionel Messi, actuellement en tête du classement des buteurs de cette Coupe du monde.

"C'est l'un des garçons du groupe", a dit Ståle Solbakken. "Il joue avec cette génération depuis les équipes de jeunes des moins de 16, 17 et 18 ans. Beaucoup d'entre eux ont grandi ensemble et partagé toute leur carrière. Ils profitent pleinement de cette aventure."

(Reportage de Rohith Nair; version française Zakarya Meliani, édité par Jean Terzian)