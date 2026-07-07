Football/Coupe du monde-Coup dur pour la Belgique avec la grave blessure d'Amadou Onana

Le milieu de terrain belge Amadou Onana s’est rompu lundi le ligament croisé antérieur lors du huitième de finale de Coupe du monde contre les États-Unis, remporté par les Diables Rouges (4-1), a annoncé mardi la sélection belge.

"Les examens médicaux ont malheureusement confirmé qu'Amadou souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur", a déclaré le médecin de la sélection belge, Brahim Hacene, dans un communiqué. "C'est une très mauvaise nouvelle, tant pour lui personnellement que pour l'équipe."

Après consultation avec Aston Villa, le club anglais dans lequel Amadou Onana évolue, il a été convenu que le joueur resterait avec la sélection belge au moins jusqu’au quart de finale de la Coupe du monde, vendredi contre l'Espagne, est-il indiqué dans le communiqué.

Amadou Onana, 24 ans, a été remplacé dès la 21e minute face aux États-Unis après être mal retombé à la suite d'un duel. Il a

néanmoins rejoint ses coéquipiers sur la pelouse après le coup de sifflet final pour célébrer la qualification, se déplaçant à l’aide de béquilles.

(Sam Tobin; version française Zakarya Meliani)